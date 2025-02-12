Пашинян и его слово

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь отличился, написав статью под названием «Имеются все предпосылки для мира». Единственное, что осталось непонятым – какой она направленности: то ли публицистической, то ли научной …то ли фантастической. Что ж давайте попытаемся разобраться.

Итак, начинает он со следующего: «Официальная риторика Азербайджанской Республики все больше концентрируется на тезисе о том, что Республика Армения вооружается, готовится напасть на Азербайджан, и, следовательно, Азербайджан имеет право защищаться, принимать превентивные меры».

«Браво! Наконец-то Пашинян понял свою ошибку, перестанет вооружаться и постарается делами убедить Азербайджан, что не собирается нападать на него», - подумал я, не дочитав статью. Но, увы и ах, в итоге понял, что допустил непростительную ошибку, поскольку дальнейшее ознакомление с сим «шедевром» в очередной раз показало, что армяне неисправимы.

Доказательства «миролюбия» Армении все те же

Пашинян пытается «убедительно» доказать, что «правительство Республики Армения не оставило места для интерпретаций относительно этого вопроса», имея при этом в виду нежелание нападать на Азербайджан.

Его аргументы:

1. «Я неоднократно заявлял и сейчас считаю необходимым разъяснить, что Республика Армения привержена достигнутой в Праге 6 октября 2022 года стратегической договоренности о том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алма-Атинской декларации».

Напомним: именно после подписания Алма-Атинской декларации Республика Армения расширила агрессию против Азербайджана в начале 1990-х годов.

2. «Этот тезис уже обрел юридическую силу в обоих государствах, поскольку в «Положении о совместной деятельности Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой и Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», которое ратифицировано в обоих государствах, Алма-Атинская декларация зафиксирована в качестве базового принципа процесса делимитации границы между двумя странами».

А что, разве в 1992 году Армения не ратифицировала Алма-Атинскую декларацию? Напомним: Верховный совет Армении ратифицировал ее 18 февраля 1992 года. И это не помешало агрессии.

3. «Республика Армения даже не ставит перед собой задачу возвращения военным путем более 200 кв. км территорий, которые являются неотъемлемой частью 29 743 кв. км международно признанной суверенной территории Республики Армения и в настоящее время находятся под оккупацией Азербайджана, поскольку вышеуказанное Положение в принципиальном плане уже решило этот вопрос и существует реальная и объективная возможность решить его в практическом плане в процессе делимитации».

Какие 200 кв. км? Кто оккупировал? Когда? Азербайджан освободил от более 30-летней оккупации свои территории, предложил Армении заключить мирное соглашение и делимитировать и демаркировать границу. Признанный мировым сообществом оккупант – Армения – говорит об оккупации ее территорий?! Если бы не миролюбие Азербайджана, азербайджанский солдат должен был бы быть в Иреване.

4. «В этом контексте считаю необходимым подчеркнуть, что по случаю 33-й годовщины формирования Армии Армении я заявил, что наша армия не должна быть использована за пределами международно признанной суверенной территории Республики Армения (это, конечно, не касается участия миротворческих подразделений Республики Армения в составе международных миротворческих сил)».

Напомним: тезис о том, что армянская «армия не должна быть использована за пределами международно признанной суверенной территории Республики Армения» содержится в пресловутой Декларации о независимости Республики Армения. Так, ст. 5 предполагает, что «Вооруженные силы Республики Армения могут быть использованы только по решению ее Верховного Совета». Однако главой армянского государства не было получено согласие парламента на вооруженную агрессию против Азербайджана и оккупацию его территорий. Положение, содержащееся в Декларации о независимости Республики Армения (!), не помешало введению вооруженных сил Армении на территорию Азербайджана, развязыванию и участию в войне 1992-1994 гг., а также в 44-дневной войне и совершению преступлений после нее.

Вывод Пашиняна: «Следовательно, тезисы о намерении Армении напасть на Азербайджан просто надуманы».

Напомним, что всей своей историей и всем своим законодательством, в том числе и действующим, Армения опровергала эти аргументы.

Наш вывод: Все четыре аргумента о миролюбии Армении и отсутствии желания нападать на Азербайджан, а также общий вывод, приведенные премьер-министром Пашиняном в анализируемой статье, были опровергнуты самой Арменией.

Армения вооружается для защиты от Азербайджана?

Далее Пашинян заявляет: «Республика Армения реформирует свою армию в рамках вышеуказанного принципа, то есть, для защиты своей международно признанной, в том числе и со стороны Азербайджана, территориальной целостности и суверенитета... Имеют ли реформы в армии Армении какое-либо отношение к Азербайджану? И да, и нет. Нет, потому что… у Армении нет плана, намерения или цели осуществления каких-либо военных действий против Азербайджана. Да, потому что угрозы безопасности Республики Армения генерируются в самом Азербайджане».

Напомним: После 44-дневной войны и освобождения от оккупации своих территорий мы поступили гуманно, избежали лишних жертв с обеих сторон. Но что мы увидели в ответ? Недобитый армянский фашизм переродился в его другую извращенную форму - реваншизм.

Вначале звучали реваншистские призывы, лозунги. Мы слышали их от так называемого «карабахского клана Кочаряна и Саргсяна», других лиц, на которых ставили хозяева «карабахского клана», а также от представителей Армянской апостольской церкви.

Потом мы слышали от оппозиции и представителей власти, от правительства нарративы о необходимости восстановления вооруженных сил, укрепления обороноспособности. Логику этого объяснить сложно, так как в момент, когда Армения была повержена, т.е. находилась в беззащитном состоянии, Азербайджан не пересек границы и не добил ее. Не собирается нападать и воевать с ней он и в будущем.

Напротив, Азербайджан, имея явное превосходство по всем показателям над Арменией (армия, вооружение, экономика, демография и т.п.), предложил подписать мирное соглашение, выдвинув для этого пять принципов, содержащихся в Уставе ООН, то есть, те, под которыми Иреван уже давно подписался. Однако, как видим, Армения не собирается заключать мирный договор. При этом она перманентно заявляет, что срочно, вот прямо-таки сию секунду, готова подписать его, но… в собственной версии.

В последнее время эксперты наблюдают возросшую активность вооруженных сил Армении на различных направлениях - в основном на условной границе с Азербайджаном. Прослеживается активность и в деле повышения боевой подготовки ВС Армении и накачки их военной техникой. Настораживает информация о проведенных совместных учениях, обещанных и уже поставленных видах вооружения. Совсем недавно невозможно было представить подобные учения с американцами в Армении. Удивило совместное участие в ноябре прошлого года подразделений вооруженных сил Армении и Франции в учениях в Греции. В качестве заявленных целей были обозначены следующие: «Отработка тактических сценариев оборонительных и наступательных (!) операций, включая боевые стрельбы, для повышения уровня оперативной готовности, боевых возможностей, взаимопонимания, обмена опытом и взаимодействия между участвующими силами».

Непосредственно о приобретаемом оружии

Армения получила статус первой страны, приобретшей у Индии ракетную систему Akash. Пару лет назад был подписан контракт на закупку 15 таких систем класса «земля-воздух».

Возможности Akash: поражение самолетов, ракет, БПЛА и других воздушных средств противника на расстоянии до 25 км.

Несколько месяцев назад Армения получила от французской компании KNDS современные 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR и комплектующие к ним. Был доставлен как минимум один дивизион, включающий 12 САУ. До конца года в Иреван должны поступить еще 24 единицы. Франция завершила также производство первых 10 из 26 запланированных бронетранспортеров Bastion, их поставка в Армению ожидается в ближайшее время. Приобретены Арменией и противотанковые ракетные комплексы ERYX и ракеты R511 и R530 класса «воздух-воздух».

Сухопутные войска получили гранатометы немецкого производства «Бункерфауст» (DM32), противотанковые системы «Панцерфауст-3», одноразовые ручные реактивные гранаты Apilas (Франция), противотанковые ракетные комплексы BGM71-TOW (США) и т.д.

Благодаря индийским СМИ стало известно, что Армения планирует закупить у Индии ракеты класса «земля-земля» Prahaar с дальностью действия 150 км и тактические баллистические ракеты Pralay.

Для справки: Pralay - это высокоточные ракеты малой дальности контейнерного базирования класса «земля-земля». Их особенностью является то, что они могут маневрировать на финальном отрезке полета для преодоления ПРО противника. Радиус действия - 150-500 км.

В свою очередь, Греция заявила о намерениях передать Армении списываемые российские системы С-300, ЗРК «Тор-М1» и «Оса-АКМ».

Напомним: система С-300 применялась при обстреле мирных городов Азербайджана во время 44-дневной войны, в результате чего погибли мирные жители.

Более того, армянская сторона активно ведет переговоры о поставках в Армению индийских ракетных комплексов BrahMos и ASTRA, которые могут быть поставлены лишь с согласия России. Продолжаются переговоры о приобретении боеприпасов не только во Франции, но и в Индии.

Среди приобретаемых Иреваном видов вооружений - образцы наступательного характера, что необратимо ведет к гонке вооружений на Южном Кавказе.

Для справки: Армения увеличила военный бюджет более чем в два раза. Вслед за этим Азербайджан заявил, что вынужден изменить свои цифры в военном бюджете. С учетом сложных отношений Тбилиси с ЕС, несубъектности Армении и имеющихся у нее территориальных претензий к Грузии последняя не сможет остаться в стороне от этого процесса.

Мирный договор

Мы уже неоднократно писали, но вынуждены, к сожалению, вернуться к этой теме: в дипломатии, в переговорном процессе существует правило, в соответствии с которым, если не согласованы все положения договора, то не согласовано ничего. Договор - это комплексный документ, охватывающий все вопросы, требующие урегулирования. Формальное удаление из него несогласованных на какой-то момент положений приводит к обратному результату: не получается документ с как бы согласованными вопросами, а, напротив, все согласованные вопросы теряют статус согласованных. Удаленные из проекта несогласованные вопросы (положения, пункты) не делают этот договор согласованным, а разрушают уже достигнутые договоренности, ломают переговорный процесс. Если не согласовано все - то не согласовано ничего!

Для подписания мирного соглашения Республика Армения, наряду с прекращением милитаризации, должна в первую очередь внести соответствующие изменения в свою Конституцию, в которой в настоящее время отражены территориальные претензии к нашей стране, отказаться от присутствия на границе третьих сил и вместе с Азербайджаном обратиться в ОБСЕ об упразднении Минской группы.

Западный Азербайджан и судебный процесс над сепаратистскими преступниками

Несколько слов о Западном Азербайджане. Пашиняну не нравится использование Азербайджаном этого термина. Но это - историческая память, о которой, кстати, очень много любят говорить в Армении, причем абсолютно необоснованно. Азербайджан помнит о двух веках этнических чисток азербайджанцев с территорий, переданных Армении. Но в современном мире Азербайджан привержен международному праву и своим международным обязательствам (в отличие от Армении), поэтому решил не пересекать границу с Арменией и не добивать агрессора в его логове. Азербайджан предпочел бескровный путь к миру. К сожалению, пока без взаимности.

На днях на пресс-конференции в Иреване армянский премьер-министр Никол Пашинян использовал слова «Западный Азербайджан» применительно к «Восточному Зангезуру». Это уже вызывает улыбку. Пашиняну следует хорошо «учить матчасть», т.е. читать историю, и желательно в изложении неармянских ученых.

И напоследок о судебном процессе над сепаратистскими преступниками. Судебный процесс был бы в Азербайджане «театрализованным», как назвал его Пашинян, только в одном случае: если бы оккупация азербайджанских земель и война за их освобождение были бы «театральным представлением». Десятки тысяч листов уголовных дел – это не сценарий пьесы. Их невозможно читать! Это покалеченные судьбы людей, семей, разрушенные села, города, памятники истории, культуры, религии, уничтоженная инфраструктура, заминированные территории. О каком помиловании виновных может идти речь?! Сожалеть можно лишь об одном: еще не все сидят на скамье подсудимых. Но процесс пока не окончен…

Ну а в том, что слово Пашиняна – пустой звук, мы убеждались не раз, не два и не три.