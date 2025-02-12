В Азербайджане завтра около 5 тысяч абонентов останутся без газа

Завтра, 13 февраля, в связи с плановыми работами в Имишлинском районе Азербайджана будет приостановлено газоснабжение в нескольких населенных пунктах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), с 14:00 13 февраля и до завершения работ будет приостановлено газоснабжение в селах Расуллу, Мухаммедли, Бахрамтепе, Гобектала, Шахвердили, Бошчалылар, Гарагювендикли, Сарханы, а также в поселке Новый Бахрамтепе (нежилые абоненты - 16 единиц, всего 4400 абонентов).

Ограничения в поставках газа связаны с установкой задвижки диаметром 200 мм на среднем давлении газопровода "Бахрамтепе", который питает "Имишли 1" измерительный узел, диаметром 225 мм.