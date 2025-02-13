В Загатале изъята крупная партия наркотиков - ФОТО

В результате проведенных сотрудниками Загатальского районного отдела полиции мероприятий был задержан ранее судимый житель города Гянджа Руслан Алиев, который организовал незаконный оборот наркотиков.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

У задержанного было изъято около 4 кг марихуаны и опиума. Он планировал осуществить продажу этих наркотических средств на территории страны.

Суд вынес решение об избрании для Р.Алиева меры пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.