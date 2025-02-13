В Загатале изъята крупная партия наркотиков - ФОТО
В результате проведенных сотрудниками Загатальского районного отдела полиции мероприятий был задержан ранее судимый житель города Гянджа Руслан Алиев, который организовал незаконный оборот наркотиков.
Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
У задержанного было изъято около 4 кг марихуаны и опиума. Он планировал осуществить продажу этих наркотических средств на территории страны.
Суд вынес решение об избрании для Р.Алиева меры пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.
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