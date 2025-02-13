Состоится Олимпиада «Битва интеллектов»

В рамках совместного проекта Фонда Гейдара Алиева и Министерства науки и образования Азербайджана среди учащихся общеобразовательных учреждений пройдет Олимпиада «Битва интеллектов».

В ней примут участие учащиеся IX-XI классов, которые продемонстрируют свои знания и умения по математике, цифровым технологиям, естественным и гуманитарным наукам, культуре и искусству. Также среди учеников будет организован шахматный турнир.

Олимпиада, которая пройдет в формате командных соревнований, состоит из областного и республиканского этапов. Заключительный этап пройдет в мае и определит победителей по результатам регионального этапа, который запланирован на апрель текущего года.

Основная цель проведения Олимпиады – выявление талантливой молодежи, отличающейся знаниями и умениями в различных областях, развитие у учащихся навыков сотрудничества, эффективной коммуникации, лидерских качеств, культуры обсуждения, принятия решений, работы в команде, аналитического и логического мышления, планирования и построения стратегии, формирование среди них здоровой конкурентной среды, расширение коммуникативной среды среди молодежи регионов.