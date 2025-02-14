В Азербайджане повышается возрастной порог для приобретения оружия

Парламент Азербайджана принял в первом чтении поправки в законодательство, предусматривающие повышение минимального возраста для приобретения гражданского оружия до 21 года.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Закон «О служебном и гражданском оружии» были рассмотрены на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Ранее возрастной ценз на покупку гражданского оружия в Азербайджане составлял 18 лет.

Право на приобретение служебного и гражданского оружия имеют государственные органы и юридические лица, выполняющие специальные уставные задачи, предприятия, занимающиеся разработкой, испытанием, производством или продажей оружия, спортивные и охотничьи общества, а также образовательные учреждения.