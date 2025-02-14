Мошенничество на 70 тысяч манатов в Баку: Подозреваемая задержана

В Баку зафиксирован случай крупного мошенничества.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД АР, в полицию поступила информация о том, что в Насиминском районе столицы гражданин стал жертвой мошенничества, в результате чего понес материальный ущерб в размере 70 000 манатов.

В ходе проведенных сотрудниками 22-го отделения полиции Насиминского РУП оперативных мероприятий была задержана подозреваемая в совершении данного преступления 50-летняя С.Мамедова.

По факту ведется расследование.