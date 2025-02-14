Сточные воды загрязняют Джейранбатанское водохранилище? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ - ВИДЕО

На одной из страниц в соцсети Facebook была опубликована информация о том, что сточные воды якобы сбрасываются в Джейранбатанское водохранилище.

Мы попытались выяснить соответствует ли это утверждение истине.

В ответ на запрос 1news.az в пресс-службе Объединенной службы водоснабжения крупных городов заявили, что информация о сбросе сточных вод в Джейранбатанское водохранилище абсолютно неверна и абсурдна.

«В Гюздеке, где отсутствует канализационная система, вода, используемая местными жителями, и грунтовые воды образовали своеобразное искусственное озеро. Из-за высокой плотности населения в этом районе возрос объем сточных вод, в результате чего это озеро переполнилось. На данный момент благодаря предпринятым мерам данная ситуация нашла свое решение», - отметили в структуре.