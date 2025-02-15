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Солтан Мамедов об институциональных реформах в Азербайджане в управлении госдолгом на площадке ООН

First News Media13:20 - Сегодня
Солтан Мамедов об институциональных реформах в Азербайджане в управлении госдолгом на площадке ООН

Парламенты должны сосредоточиться на контроле над государственным долгом, что является важным аспектом для достижения Целей устойчивого развития.

Как сообщает Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Солтан Мамедов, выступая на парламентских слушаниях на тему "Расширение деятельности в Целях устойчивого развития: Финансы, институты и политика", проведенных в штаб-квартире ООН при совместной инициативе Межпарламентского союза и президента Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что внешний государственный долг Азербайджана составил 6,9 процента от ВВП страны.

"По сравнению с предыдущим годом внешний гоударственный долг сократился на 20,1 процента. Это один из лучших показателей среди стран мира", — сказал С.Мамедов.

Депутат подчеркнул, что для погашения как внутреннего, так и внешнего долга в Азербайджане были предприняты меры по поддержанию макроэкономической стабильности и стабильных низких цен. Также была улучшена институциональная база управления долгом, обеспечена эффективная деятельность финансовых рынков.

Как результат, экономические прогнозы оправдались, а сбережения граждан были защищены от амортизации в ходе инвестиционного потока. Были успешно реализованы задачи, поставленные в "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" и "Стратегии управления государственным долгом Азербайджанской Республики на средне- и долгосрочную периоды".

Отметим, что вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова и депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов принимают участие в парламентских слушаниях в штаб-квартире ООН, проведенной при совместной инициативе Межпарламентского союза и президента Генеральной Ассамблеи ООН на тему "Расширение деятельности в Целях устойчивого развития: Финансы, институты и политика". На слушаниях принимают участие около 300 участников, в том числе парламентарии, консультанты и эксперты из более чем 60 стран.

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