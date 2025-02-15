 Скончалась 33-летняя азербайджанская художница Марьям Алакбарли | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Скончалась 33-летняя азербайджанская художница Марьям Алакбарли

First News Media15:20 - Сегодня
Скончалась 33-летняя азербайджанская художница Марьям Алакбарли

Четырнадцатого февраля не стало азербайджанской художницы Марьям Алакбарли, сообщает Trend Life. Ей было всего 33 года…

Она была одной из тех, которых называют солнечными детьми. Лишняя хромосома в её организме подарила ей возможность смотреть на мир влюблёнными глазами и быть уверенной в том, что всех нас спасёт любовь и красота.

А ещё у неё был дар истинного художника, способного увидеть всё окружающее не таким, как его видят другие.

За свою короткую жизнь она провела 43 выставки. После первых показов в Баку ее картины выставлялись в России и Франции, Турции и Америке, Италии и Японии, Бельгии и Эмиратах.

Серия её работ, посвящённая "Маленькому принцу", нашла своё отражение в прекрасном мюзикле и анимационном фильме. Множество разных людей восхищалось её полотнами, приобретало их и говорило о невероятной энергетике всего того, что создавала она.

Известная французская актриса Жюльет Бинош писала о ней: "Её жажда жизни зажигательна и передаётся нам, так как она рисует одним движением. Здесь никогда нет пресыщенности, а только огромное удивление перед красотой".

Известный российский искусствовед Ольга Свиблова говорила, что "Марьям живёт искусством и живёт в искусстве, открывая себя через него и превратив его в главный способ своей коммуникации с миром. Может быть, поэтому её художественный message настолько мощный и удивительный".

Великий мастер кисти Таир Салахов был уверен в том, что Марьям сможет стать уникальным художником, будучи ни на кого не похожей. Он восхищался серией её работ, посвящённых Гобустану.

Она ушла от нас. Остались её работы и мы, черпающие силу в её полотнах.

Allah rəhmət eləsin!

Поделиться:
2048

Актуально

Общество

В эти дни в Азербайджане усилится ветер

Политика

Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Гвинеей в ряде сфер - ...

Общество

Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в Баку

Общество

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 16 градусов

Общество

Найдена пропавшая в Баку девушка - ОБНОВЛЕНО

В эти дни в Азербайджане усилится ветер

В Баку задержан подозреваемый в краже платежных терминалов из магазинов

В иранской провинции Западный Азербайджан 65 школьников отравились угарным газом

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

В Загатале найдены останки индийского туриста, пропавшего три года назад

ДТП на трассе Баку-Сумгайыт привел к дорожному затору - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане около 5000 учителей были уволены - Причина

В Баку и окрестностях применят гибкий график работы

Последние новости

В Баку прошла церемония открытия турнира «Большого шлема» - ФОТО

Сегодня, 17:40

Найдена пропавшая в Баку девушка - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:35

В эти дни в Азербайджане усилится ветер

Сегодня, 17:20

Генсек НАТО призвал ЕС прекратить жаловаться из-за переговоров по Украине

Сегодня, 17:05

Зеленский назвал площадь потерянных Украиной за 2024 год территорий

Сегодня, 16:50

В Баку задержан подозреваемый в краже платежных терминалов из магазинов

Сегодня, 16:40

В иранской провинции Западный Азербайджан 65 школьников отравились угарным газом

Сегодня, 16:25

Проходят полуфинальные матчи Чемпионата Европы по бадминтону среди смешанных команд - ФОТО

Сегодня, 16:00

Пожар в пятиэтажном здании в Баку потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:50

Пашинян обсудил с Шольцем ситуацию в регионе и мирный процесс с Азербайджаном

Сегодня, 15:45

Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Гвинеей в ряде сфер - ФОТО

Сегодня, 15:40

В Шамкире три человека арестованы за хранение оружия и наркотиков

Сегодня, 15:25

Скончалась 33-летняя азербайджанская художница Марьям Алакбарли

Сегодня, 15:20

Янник Синнер дисквалифицирован на три месяца

Сегодня, 15:00

Uzbekistan Airways увеличит количество рейсов в Баку

Сегодня, 14:50

Сколько человек будет привлечено к программе самозанятости в Азербайджане в этом году?

Сегодня, 14:35

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 16 градусов

Сегодня, 14:25

Президент Азербайджана поздравил своего сербского коллегу

Сегодня, 14:00

Джейхун Байрамов обсудил с министром Баварии перспективы регионального сотрудничества

Сегодня, 13:45

Сколько дней Азербайджан будет отдыхать в марте?

Сегодня, 13:35
Все новости
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Минуло 40 дней с момента трагического крушения вблизи Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный. Авиакатастрофа унесла жизни 38 человек, среди11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31