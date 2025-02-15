Найдена пропавшая в Баку девушка - ОБНОВЛЕНО
Найдена пропавшая в Баку девушка.
По информации Oxu.Az, 18-летняя Гюнель Ризван гызы Абдуллаева, проживающая по улице И.Зульфугарова в Хатаинском районе столицы и пропавшая 12 февраля, найдена полицией и возвращена семье.
11:00
В Хатаинском районе Баку пропала девушка.
Как сообщает lent.az, 18-летняя Гюнель Ризван гызы Абдуллаева, проживающая по улице И.Зульфугарова, 12 февраля ушла из дома и не вернулась.
Об исчезновении девушки в полицию заявил ее брат.
По данному факту в 36-м отделении Хатаинского районного управления полиции ведется расследование.
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