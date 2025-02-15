Найдена пропавшая в Баку девушка - ОБНОВЛЕНО

Найдена пропавшая в Баку девушка.

По информации Oxu.Az, 18-летняя Гюнель Ризван гызы Абдуллаева, проживающая по улице И.Зульфугарова в Хатаинском районе столицы и пропавшая 12 февраля, найдена полицией и возвращена семье.

11:00

В Хатаинском районе Баку пропала девушка.

Как сообщает lent.az, 18-летняя Гюнель Ризван гызы Абдуллаева, проживающая по улице И.Зульфугарова, 12 февраля ушла из дома и не вернулась.

Об исчезновении девушки в полицию заявил ее брат.

По данному факту в 36-м отделении Хатаинского районного управления полиции ведется расследование.