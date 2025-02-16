Возобновлены полеты по маршрутам Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку - ОБНОВЛЕНО
Авиарейсы в направлении Баку-Нахчыван-Баку возобновлены.
Об этом сообщает национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL.
Сообщается, что авиарейсы в направлении Баку-Нахчыван-Баку выполняются в нормальном режиме.
«Погодные условия в Нахчыване улучшились и рейсы уже выполняются в нормальном режиме», - сообщили в AZAL.
12:00
Рейсы Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку задерживаются из-за тумана.
Как сообщает Report, в связи с туманной погодой в Нахчыванской Автономной Республике сегодня возникли задержки в выполнении рейсов по маршрутам Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку.
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