Возобновлены полеты по маршрутам Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку - ОБНОВЛЕНО

Авиарейсы в направлении Баку-Нахчыван-Баку возобновлены.

Об этом сообщает национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL.

Сообщается, что авиарейсы в направлении Баку-Нахчыван-Баку выполняются в нормальном режиме.

«Погодные условия в Нахчыване улучшились и рейсы уже выполняются в нормальном режиме», - сообщили в AZAL.

12:00

Рейсы Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку задерживаются из-за тумана.

Как сообщает Report, в связи с туманной погодой в Нахчыванской Автономной Республике сегодня возникли задержки в выполнении рейсов по маршрутам Баку-Нахчыван и Нахчыван-Баку.