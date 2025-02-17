В Газахе в школе с потолка обвалилась штукатурка

В школе №2 имени Самеда Вургуна города Газах в кабинете первого класса с потолка обвалилась штукатурка.

Как сообщили онлайн-газете «Azərbaycan müəllimi» в Газах-Товузском региональном управлении образования, согласно плану эвакуации, учащиеся и педагог были оперативно выведены в безопасное место, передает 1news.az.

«В результате инцидента никто не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники хозяйственной группы сектора образования Газахского района. В настоящее время устанавливается причина обрушения. Учебный процесс в школе продолжается», — сообщили в управлении.