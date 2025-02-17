В Азербайджане будут штрафовать продавцов аптек за непредоставление потребителю сведений о лекарствах и их ценах

В Азербайджане устанавливается штраф за непредоставление продавцом аптеки потребителю сведений о лекарственных средствах, имеющихся в аптечной организации по прописанному в рецепте веществу, и ценах на них.

Это нашло отражение в новой статье 452.2-1, добавленной в Кодекс об административных правонарушениях и утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 200 манатов.

Источник: АПА