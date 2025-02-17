В результате ДТП в Сабунчинском районе вышел из строя светофор – ВИДЕО
Дорожно-транспортные происшествия приводят не только к смертельным случаям, травмам и материальному ущербу, но и создают угрозу для других участников дорожного движения.
Вчера вечером на въезде в жилой массив Шуша поселка Рамана произошло ДТП, в результате которого вышел из строя светофор, сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД.
Отмечается, что сотрудники центра проводят работы по замене поврежденного светофора на новый.
Феликс Вишневецкий
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