SevStudy.az - Образовательная онлайн-платформа предлагает новые возможности для эффективного образования - ВИДЕО

Онлайн-платформа SevStudy.az создана для того, чтобы обеспечить легкий доступ к качественному образованию для всех, независимо от места проживания.

Стоимость обучения в месяц за 8 уроков - всего 20 манатов. Занятия проходят 2 раза в неделю. Для каждого ученика и преподавателя создана удобная панель для регулирования процесса обучения, напоминания об уроках, связи с администрацией, а также для участия в конкурсах.

Главные цели платформы SevStudy.az— обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику, организовать комфортный процесс обучения и создать сообщество, вдохновляющее преподавателей и студентов на развитие.

Возможности платформы:

1. Индивидуальный подход.

Для каждого студента или группы разрабатывается специальная образовательная программа. При этом учитываются уровень знаний, цели, интересы и предпочтения, чтобы сделать образовательный процесс максимально продуктивным и интересным.

2. Доступ из любой точки мира.

Платформа доступна круглосуточно, что позволяет студентам и преподавателям учиться в удобном для них темпе. Занятия проводятся онлайн, а расписание подстраивается под индивидуальные потребности.

3. Выбор профессионального преподавателя.

Преподаватели на платформе проходят строгий отбор, чтобы гарантировать высокий уровень знаний и профессионализма. Кроме того, они проходят специальное обучение для более эффективной работы со студентами.

4. Интеграция онлайн и оффлайн-форматов.

В будущем платформа станет гибридной: помимо онлайн-занятий, студенты и преподаватели смогут посещать оффлайн курсы и мероприятия в специальных образовательных центрах. Это создаст новые возможности для личного общения, практических занятий и укрепления сообщества.

5. Информация о новинках и мероприятиях.

Сайт регулярно пополняется информацией об олимпиадах, конкурсах, образовательных мероприятиях и возможностях для студентов. Это поможет вам оставаться в курсе важных событий.

6. Общественные мероприятия.

Платформа будет организовывать встречи для студентов и преподавателей несколько раз в год. В рамках мероприятий пройдут мастер-классы, тренинги, обучающие игры и дружеские дискуссии. Кроме того, в будущем для сообщества будут организованы специальные оффлайн-курсы, которые позволят глубже изучить предметы и обменяться опытом.

Наши приоритеты:

* Доступное и качественное образование.

* Современные подходы в образовании.

* Индивидуальный подход к каждому ученику.

* Постоянное совершенствование преподавателей и методов обучения.

* Создание образовательного сообщества, объединяющего людей со всего мира.

Мы не ограничиваемся только передачей знаний, но и стремимся создать комфортную и мотивирующую среду для всех участников образовательного процесса. Подпишитесь на нас, чтобы быть в курсе обновлений сайта, оффлайн-курсов и новых возможностей!

Ознакомиться с видеороликом о платформе можно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=2FbFXnG57xg , а также в соцсетях в Фейсбуке, в Инстаграме:

https://www.instagram.com/sevstudy.az/profilecard/?igsh=MTVkbjRweGdrdnV6aA==

https://www.facebook.com/profile.php?id=61567440938537

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