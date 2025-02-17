Тяжелое ДТП в Баку: Погибли отец и его несовершеннолетняя дочь

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на проспекте Гейдара Алиева в Сабунчинском районе Баку, рядом с Бакинским олимпийским стадионом, погибли два человека.

Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос Oxu.az сообщил старший инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку Рустам Ахмедли.

«16 февраля в 23:30 на данной территории произошло цепное ДТП. Автомобиль Mercedes-Benz с госномером 99-EG-909 столкнулся с Renault (госномер 50-DS-081) и Changan (77-SQ-942).

В результате аварии водитель автомобиля Changan Рамин Мамедов и его несовершеннолетняя дочь от полученных травм скончались на месте», — сообщил Р.Ахмедли.