В Баку создадут альтернативные дороги на пересечении ключевых проспектов

В Баку на пересечении улицы Юсифа Сафарова и проспектов Бабека и Гейдара Алиева планируется создание альтернативных дорог. Одна из основных задач данного проекта – соединить дорогу перед Университетом ADA с проспектом Бабека.

На проспекте 8 Ноября также будут реализованы новые проекты. Их главная цель — снижение плотности движения в районе, известном как «Круг Наргиля», сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az.

Кроме того, одним из приоритетных направлений является создание новой дороги, которая соединит четыре проспекта, включая проспект 8 Ноября.