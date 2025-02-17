Регистрация на участие и подачу работ на Baku Flames 2025 уже открыта!
2–3 мая 2025 года Baku Flames International Festival of Creativity and Effectiveness вновь соберет ведущих специалистов, креативных лидеров и амбициозных молодых профессионалов. Фестиваль станет пространством для обмена идеями, поиска новых возможностей и признания лучших проектов в индустрии.
На официальном сайте www.bakuflames.az уже доступна информация о программе, международных спикерах и составе жюри. Здесь же можно зарегистрироваться на фестиваль и подать конкурсную работу. Для участия достаточно выбрать категорию билетов:
● Классический: полный доступ ко всем выступлениям, сессиям и вечеринкам.
● Студенческий: специальное предложение для всех, кто еще продолжает получать образование (доступно 100 билетов).
● VIP: эксклюзивные зоны для нетворкинга, лучшие места и премиальный сервис.
● Young Lions Pass – шанс для молодых креативных специалистов до 30 лет побороться за участие в Young Lions Competition в Каннах.
Помимо продажи билетов на фестиваль, Baku Flames уже принимает заявки на проекты из Азербайджана и других стран. Это - уникальная возможность для брендов и агентств представить свои лучшие работы, получить признание в индустрии и побороться за престижные награды.
Заявки принимаются в четырех основных направлениях, охватывающих 14 категорий и сотни подкатегорий. Все работы будут оцениваться ведущими местными и международными экспертами.
Ключевые сроки подачи заявок:
● Начальный дедлайн: 7 марта 2025 года.
● Основной дедлайн: 21 марта 2025 года.
● Последний шанс: 4 апреля 2025 года.
● Период оценки: 7-18 апреля 2025 года.
● Объявление шорт-листа: 29 апреля 2025 года.
● Объявление победителей: 2-3 мая 2025 года.
Baku Flames уже признан одним из главных креативных событий региона, а его победители получают внимание далеко за его пределами. Недавно он был включен в рейтинг Ассоциации маркетинга Узбекистана, что дает победителям еще большую видимость в регионе.
Для получения дополнительной информации, покупки билетов, подачи проектов и партнерских возможностей посетите www.bakuflames.az или свяжитесь по следующим контактам:
[email protected]
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