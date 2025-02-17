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Началось судебное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна

First News Media12:21 - Сегодня
Началось судебное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна

Началось судебное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна, обвиняемого в терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям УК Азербайджанской Республики.

Процесс проходит в Бакинском судебном комплексе под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Отметим, что на предыдущем процессе государственный обвинитель огласил обвинения в отношении Р.Варданяна.

Р.Варданяну предъявлены обвинения в совершении деяний, предусмотренных статьей 100 («Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»), 107 («Депортация или принудительное переселение населения»), 109 («Преследование»), 112 («Лишение свободы в нарушение норм международного права»), 113 («Применение пыток»), 114 («Наемничество»), 115 («Нарушение законов и обычаев войны»), 116 («Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов»), 214 («Терроризм»), 214-1 («Финансирование терроризма») Уголовного кодекса АР.

Кроме того, он обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьей 218 («Организация преступного сообщества (преступной организации)»), 228 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 («Деяния, создающие угрозу авиационной безопасности»), 278 («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства»), 279 («Создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп»), 318 («Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики») и другими статьями данного кодекса.

Источник: Report

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