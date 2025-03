США приветствуют временное открытие армяно-турецкой границы для прохода гуманитарной помощи в Сирию

Соединенные Штаты приветствовали временное открытие погранперехода Маргара-Алиджан на армяно-турецкой границе для прохода из Армении гуманитарной помощи в Сирию.

Об этом написал в публикации на своей странице в социальной сети Х главный советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луис Боно.

«Соединенные Штаты приветствуют сотрудничество между Арменией и Турцией по временному открытию пограничного перехода Маргара-Алиджан, чтобы позволить Армении оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу. Это показывает, как сотрудничество на Южном Кавказе приносит пользу всему региону», - подчеркнул дипломат.

The United States welcomes the cooperation between Armenia and Turkiye to temporarily open the Margara-Alican border crossing to allow Armenia to provide humanitarian assistance to the Syrian people. This shows how cooperation in the South Caucasus benefits the entire region. — Senior Bureau Official Louis Bono (@StateEUR) March 21, 2025