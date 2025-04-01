​​​​​​​Третий лишний: Берлинские провокации еще раз подтвердили - Баку и Иреван должны договариваться сами

На фоне постоянных провокаций со стороны Армении, в частности, регулярных обстрелов позиций Азербайджанской армии на условной границе, все более очевидна активная поддержка Армении со стороны Европы.

Тесная связь этих факторов уже настолько очевидна и несомненна, что скрывать ее за «красивыми словами» становится очень сложно, если не сказать, невозможно.

Примеры далеко искать не нужно - их много, и они лежат буквально на поверхности. Возьмем хотя бы последнюю ситуацию, которая сопровождает турне по Южному Кавказу Президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Визит, казалось бы, с вполне благородной заявленной целью — передать месседж о поддержке Германией мирной повестки между Азербайджаном и Арменией — обернулся политическим скандалом.

В преддверие визита в эфире общественного вещателя Германии Deutsche Welle («Немецкая волна») был показан фильм под названием «Борьба Армении за землю и идентичность на Кавказе». Фильм преподнесен как «документальный», но как видно, одно его название говорит об исключительно предвзятом, проармянском содержании.

В нем Deutsche Welle, полностью игнорируя стандарты профессиональной журналистики, целенаправленно искажает исторические события, умалчивая такие важнейшие факты, как оккупация Арменией территорий Азербайджана, изгнание азербайджанцев с их родных земель в Армении, этнические чистки в Карабахе и Восточном Зангезуре, разрушение тысяч азербайджанских городов и сел, фальсификация и уничтожение памятников истории и культуры.

Игнорируются такие трагические события, как военные преступления Армении в ходе конфликта, жертвами которых стали десятки тысяч азербайджанцев.

Ничего не сказано в фильме об отказе Армении предоставить Баку информацию о 4000 пропавших без вести азербайджанцах, а также карт минных полей.

Фильм открыто пропагандирует расизм и межэтническую вражду, а религиозный фанатизм, пронизывающий весь тон ленты, напоминает методы эпохи крестоносцев. Deutsche Welle, которое позиционирует себя как объективное и беспристрастное СМИ, считает допустимым грубую фальсификацию, представляя кадры с азербайджанскими беженцами как изображения армян. Кстати, ранее к такой же манипуляции прибегнул франко-германский телеканал Arte.

В своем заявлении по этому поводу Община Западного Азербайджана акцентировала внимание на том, что такие действия, повторяющиеся в ряде европейских СМИ, имеют преднамеренный характер и направлены на унижение достоинства азербайджанского народа.

Трансляцией данного фильма Deutsche Welle не только грубо попрал принципы журналистской этики, но и нанес ощутимый вред по усилиям, направленным на установление мира и стабильности в регионе.

Серьезные вопросы в этом контексте вызывают и заявления Президента Штайнмайера, которые он озвучил на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Ваагном Хачатуряном.

Так, по сообщениям армянских СМИ, Штайнмайер заявил, что Армении «было нелегко положить конец конфликту». По его словам, «Армения приняла решения, которые сделали возможным мирное соглашение с Азербайджаном».

«Сейчас азербайджанская сторона должна устранить все сомнения, поскольку жители региона ждут, чтобы многолетний конфликт был прекращен», - сказал он, отметив, что от политической стабильности будет зависеть экономическое развитие. «Многие страны могут взять пример с этого процесса, который может достичь завершения», - добавил он.

Странно, что в Берлине «неизвестно», что именно Азербайджан положил конец конфликту, сам выполнив резолюции Совета Безопасности ООН, восстановив свою территориальную целостность и государственный суверенитет, и тем самым обеспечив торжество справедливости и международного права.

Почему-то «не информированы» в ФРГ и о том, что именно Баку выступил с инициативой о заключении мирного соглашения. Все это вызывает, мягко говоря, недоумение.

Причиной справедливого негодования в Азербайджане также стала провокационная публикация, размещенная в официальном аккаунте президента Штайнмайера в соцсети.

Официальный Баку ответил на это вызовом посла ФРГ в Азербайджане Ральфа Хорлеманна в МИД. На встрече послу был выражен решительный протест в связи с публикацией на официальной странице в Instagram Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в рамках его визита в Армению изображения «флага» незаконного режима, созданного на ранее оккупированных территориях Азербайджана, что расценивается как посягательство на территориальную целостность и суверенитет нашей страны: «Было подчеркнуто, что эта открытая политическая провокация во время визита в регион неприемлема и германская сторона должна принести публичные извинения за этот пост».

Также отмечено, что данная публикация президента Германии противоречит заявлениям о поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также идет вразрез с продолжающимся мирным процессом.

«Кроме того, говорилось о том, что при озвучивании высказываний по поводу жителей Карабахского региона армянского происхождения были проигнорированы права более миллиона азербайджанцев, насильственно изгнанных с оккупированных территорий Азербайджана и из Армении, что является очередным проявлением предвзятого отношения к нашей стране.

Германской стороне напомнили, что Азербайджан урегулировал продолжавшийся почти 30 лет конфликт военно-политическим путем, восстановил территориальную целостность и историческую справедливость, а сам конфликт остался в прошлом.

Было подчеркнуто, что в Азербайджане не существует административной единицы под названием «Нагорный Карабах» и при упоминании наших территорий необходимо воздерживаться от использования несуществующих, политически предвзятых и фиктивных названий», - подчеркнул МИД Азербайджана.

Администрация Президента Германии ответила на категорическую позицию Баку официальными извинениями.

Германская сторона признала, что указанная публикация в официальном профиле главы ФРГ в соцсети была размещена по ошибке, и незамедлительно удалила ее.

В письме, направленном от имени руководителя Администрации Президента Германии, госсекретаря Дёрте Дингер помощнику Президента Азербайджана Хикмету Гаджиеву были выражены извинения за произошедший инцидент, и дано согласие на распространение письма в средствах массовой информации.

«В социальных сетях Федерального Президента в течение короткого времени были опубликованы неправильное изображение флага и сопроводительный текст, относящийся к одному из регионов Азербайджана. Как только ошибка была обнаружена, соответствующая публикация была немедленно удалена.

Пост был опубликован в результате технической ошибки и не имеет никакого значения в рамках хорошо известной позиции Германии в отношении территориальной целостности Азербайджана.

Я очень огорчена произошедшей ошибкой и хотела бы принести свои искренние извинения за неверное впечатление, которое вышеуказанная публикация произвела на некоторых людей в Азербайджане.

Предстоящий визит Федерального Президента призван укрепить азербайджано-германское партнерство и поддержать текущий мирный процесс в регионе», - говорится в письме Д.Дингер.

Надо сказать, что эта и подобные ситуации являются весьма благодатной почвой для подпитки реваншистских надежд Армении. Именно они воодушевляют эту страну на систематические военно-политические провокации.

С середины марта подразделения армянских вооруженных сил регулярно подвергают обстрелу позиции Азербайджанской армии на условной границе. Кроме того, армянская сторона предпринимала попытки осуществить разведывательные полеты над нашими позициями, используя беспилотные летательные аппараты и дроны.

При этом Армения активно распространяет дезинформации, стремясь скрыть свои провокации и сформировать ложное мнение у международного сообщества. Что, впрочем, вполне в ее духе.

Интересно, что в этих случаях вездесущие наблюдатели EUMA с биноклями волшебным образом исчезают, а если и дают о себе знать, то только фальшивыми заявлениями о «спокойной и тихой» ситуации в местах своего патрулирования.

Оружие, которое Армении поставляет Франция, политические провокации Германии, новая финансовая помощь в размере 10 миллионов евро от ЕС (плюс к прошлогодней аналогичной сумме), проармянские резолюции Европарламента, парламентов Бельгии, Швейцарии и другие подобные подстрекательства — все это не только не способствует завершению мирного процесса, но, напротив, может его затормозить.

В целом, все это подтверждает, что вмешательство внешних сил в дела региона лишь мешает нормализации отношений. Это также вновь подтверждает правильность и разумность курса Баку на двусторонний формат переговоров с Иреваном. Только так можно добиться реальных результатов