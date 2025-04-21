МИД: Китай и Азербайджан являются стратегическими партнерами

Китай и Азербайджан являются стратегическими партнерами.

Как сообщает Trend, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь.

"В последние годы, благодаря личному вниманию и усилиям двух президентов, китайско-азербайджанские отношения сохраняют стабильный рост, что обусловлено углублением политического взаимодоверия, успешным сотрудничеством в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и эффективной международной координацией", - сказал он на брифинге.