Представлен официальный сайт III Игр стран СНГ

На сегодняшней пресс-конференции было также объявлено о запуске официального сайта III Игр стран СНГ, которые состоятся в Азербайджане в 2025 году.

Как передает 1news.az, вся актуальная информация о подготовке к мероприятию, включая расписание соревнований, сведения о спортивных объектах, а также возможности регистрации для волонтеров и представителей СМИ, будет размещаться на веб-сайте www.cisgames2025.com.

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