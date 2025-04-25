«Синяя вечность» и не только: Александр Орлов о новых проектах, которые вскоре удивят бакинскую публику - ФОТО

С момента открытия на модной прогулочной аллее Port Baku Walk ресторана греческой кухни Eva и ресторана морепродуктов More More прошло совсем немного времени, но оба заведения уже успели завоевать любовь жителей и гостей столицы.

Атмосферные интерьеры, оригинальная кухня и внимание к деталям сделали их одними из самых обсуждаемых и посещаемых гастрономических точек Баку. В новом интервью 1news.az ресторатор Александр Орлов рассказал о том, как гости восприняли новые проекты, поделился первыми результатами, наблюдениями и планами на ближайшее будущее, включая запуск новых концепций, которые вновь обещают удивить бакинскую публику.

- С момента запуска More More и Eva в Баку прошло уже несколько месяцев. Расскажите, оправдались ли ваши ожидания? Как публика в Баку приняла ваши заведения?

- Могу сказать, что мои ожидания оправдались. За время работы мы увидели, что в Баку достаточно сильно влияют на обороты ресторана различные внешние факторы, такие как снег, дождь или сильный ветер, или же проводимые в азербайджанской столице различные масштабные мероприятия. Все это так или иначе сказывается и отражается на ресторанном бизнесе – не всегда гости могут доехать, когда дороги перекрыты и траффик, или же идет снег и дождь, всё это влияет. Но в целом, если говорить об ожиданиях, то все хорошо.

Если говорить о бакинской публике, то гости прекрасно приняли наши заведения. У нас есть множество постоянных гостей, среди которых немало людей из правительства. Даже семья Президента бывает у нас постоянно. Поэтому, в принципе, у нас всё отлично, мы довольны.

- Были ли какие-то открытия для вас за это время? Может быть, блюда или идеи, которые особенно «зашли» и стали неожиданными хитами?

- В любом бизнесе может произойти такое, что та или иная концепция не срабатывает, но в нашем случае все зашло и идет. При этом мы всегда открыты для новых идей и готовы экспериментировать, что, несомненно, позволяет нам расти и удивлять наших гостей.

- На ваш взгляд, почему More More и Eva так полюбились жителям Баку и гостям города? В чём, как вам кажется, основной секрет их популярности?

- Прежде всего, таких проектов в Баку не было. В городе не было ни одного греческого ресторана, который был бы одновременно вкусным и стильным, а также такого рыбного заведения, которое сочетало бы высокое качество блюд с особенной атмосферой. Мы постарались предложить нечто новое и уникальное. Во-вторых, конечно, важную роль играет отличная локация. Это делает наши рестораны удобными и привлекательными для людей, которые хотят провести время в центре событий города. Ну и, конечно, интерьер, дизайн и атмосфера. Мы уделили особое внимание каждому элементу, чтобы создать пространство, в котором гости чувствуют себя комфортно и расслабленно. В совокупности эти факторы и стали теми самыми секретами, которые обеспечили популярность ресторанов Eva и More More.

- Ваши заведения - это не просто про еду, а про атмосферу, стиль жизни. Как вам удаётся создавать такие пространства, которые хочется не просто посещать, а куда хочется возвращаться?

- Вы правы, мы создаем не просто места для еды, а пространства, которые становятся частью жизни наших гостей. Это достигается через внимание к деталям, уникальный дизайн и атмосферу, которая заставляет людей чувствовать себя комфортно и расслабленно. Мы стараемся, чтобы каждый визит был особенным, и гости с удовольствием возвращались снова.

- Баку сейчас переживает настоящий гастрономический ренессанс. Как вы видите своё место в этом процессе? Какую роль играют ваши проекты в формировании нового ресторанного ландшафта столицы Азербайджана?

- Надеюсь, что мы будем формировать новый ресторанный рынок и далее, но мне сложно говорить о месте и роли в этом процессе – думаю, что нашим гостям виднее.

- Расскажите о следующих шагах по развитию бизнеса в Азербайджане – знаем, что ваши проекты появятся на территории уникального курортного и жилого комплекса Sea Breeze, расположенного на побережье Каспийского моря?

- Там строятся Орловские бани – это элитный банный комплекс, который мы надеемся открыть либо к концу 2025 года, либо в начале 2026 года. Очень верю в этот проект, о котором меня многие спрашивают и ждут его открытия. Комплекс будет состоять из общественной бани и частных домиков, где можно будет собираться компаниями. В Sea Breeze уже висит огромный рекламный баннер «Орловских бань» и сам по себе это масштабный проект, в успехе которого у меня нет сомнений. Еще работаем на проектом Eva Beach в Seа Breeze.

В планах открытие караоке, которое будет располагаться на втором этаже ресторана More More - и это будет не просто караоке, в котором по очереди от стола к столу передают микрофон. В нашем караоке будет профессиональный ведущий и бэк-вокал, будут выступать ди-джеи – такой клубный формат. Называться заведение будет «Синяя вечность» в честь одноименного абсолютного шлягера из репертуара легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева.

– Вы работаете в разных странах, но Баку, кажется, занял в вашем портфеле особое место. Что вас особенно вдохновляет в этом городе? Почему именно здесь рождаются такие амбициозные проекты?

- Вдохновляют, в первую очередь, люди - открытые, интересующиеся ресторанной культурой, ценящие гастрономию как часть образа жизни. В Баку у меня много друзей, да и сам город - современный, динамичный, с большой тягой к красивому. Здесь чувствуется энергия, с которой хочется работать и развиваться, поэтому запуск амбициозных проектов именно в этом городе - вполне естественный шаг.

- Расскажите читателям 1news.az и о вашем новом международном проекте: сети бутик-отелей в Казахстане. Чем она будет отличаться от других? В чём её философия?

- Сейчас мы работаем над открытием первого бутик-отеля в Алматы - это наш первый проект в отельном бизнесе. Yurta boutique hotel&restaurant откроется в июне и расположен в самом сердце Алматы. Это первый и единственный отель в регионе, полностью оформленный в традиционном казахском стиле. Мы стремились создать уникальное пространство, где каждый гость сможет прочувствовать дух Казахстана, насладиться аутентичной атмосферой и национальной кухней.

Одной из ключевых особенностей Yurta является наш Qymyz Bar, в котором будет представлено 20 видов кумыса. Мы предлагаем нашим гостям не только попробовать этот традиционный напиток, но и открыть для себя его богатство вкусов и полезные свойства.

Сегмент бутик-отелей стремительно развивается по всему миру, предлагая гостям персонализированный и эксклюзивный опыт. Yurta полностью отражает этот глобальный тренд, сочетая современные удобства с аутентичным культурным наследием Казахстана. Я уверен, что пребывание в нашем отеле подарит незабываемые впечатления каждому гостю.

В будущем мы обязательно подумаем о масштабировании, в том числе и за пределами Казахстана. В Sea Breeze, к примеру, Эмин Агаларов уже предложил построить отдельное здание под бутик-отель, так что потенциал для развития есть. Пока что мы сосредоточены на старте, а дальше всё будет зависеть от реакции гостей. В целом, идея в том, чтобы создать не просто место для проживания, а атмосферное пространство с индивидуальным характером - с акцентом на дизайн, сервис и комфорт, где каждый гость чувствует себя особенным.

- Вы ведёте одновременно несколько масштабных проектов в разных странах. Как вам удаётся держать всё под контролем и при этом сохранять индивидуальность каждого пространства?

- Тут нет никакого секрета - просто каждый день нужно быть максимально вовлечённым. Начинаю работать с самого утра и часто заканчиваю поздно вечером. У нас большая команда, в каждом регионе есть сильные управленцы, ответственные за оперативную работу. Очень важно, что выстроены чёткие внутренние процессы, работает мощный отдел маркетинга, и все взаимодействуют между собой. Благодаря этой системе удаётся держать под контролем сразу несколько проектов, при этом не теряя уникальности каждого пространства.

- Александр, вы не просто ресторатор – вы фактически создаёте новые культурные точки притяжения. Какой проект стал для вас самым личным или самым эмоциональным за последнее время?

- Знаете, я действительно отношусь ко всем своим проектам с большой любовью и трепетом. Для меня каждый ресторан - это как отдельная история, в которую вложено много эмоций, сил и времени. Нельзя сказать, что какой-то из них мне ближе, а какой-то - менее важен. Это как с детьми: у кого их несколько, тот поймёт - любишь каждого по-своему, но одинаково сильно. Так и у меня - каждый ресторан для меня личный, каждый по-своему особенный.

- И напоследок – завершите фразу: «Я продолжаю открывать новые проекты, потому что…»

- Потому что мне это интересно (улыбается).

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