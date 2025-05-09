От Берлина до Карабаха: Азербайджан на дорогах великих Побед

День Победы - священный символ единства и беспримерного героизма народов, которые, не щадя жизни, сражались на фронтах Второй мировой и самоотверженно трудились в тылу ради спасения человечества от «коричневой чумы». Азербайджан сегодня празднует 80-ю годовщину Победы над фашизмом.

Историческую роль Азербайджана в Победе над фашизмом трудно переоценить - героизмом своих солдат и офицеров, тяжелым трудом тыловиков наша страна внесла неоценимый вклад в общее дело. Более 680 тысяч мобилизованных, среди них 40 тысяч добровольцев и более 10 тысяч женщин, более 400 тысяч кавалеров высоких военных наград, 10 Героев Советского Союза, в том числе посмертно, и… более 300 тысяч погибших или пропавших без вести – такова почетная боевая история выходцев из Азербайджана во Второй Мировой войне.

«До самых вражеских ворот»

Проявив беспримерное мужество, азербайджанские воины прошли достойный путь на полях сражений, в те годы буквально каждый пятый житель Азербайджана сражался с оружием в руках. На территории Азербайджана были организованы 87 истребительных батальонов, 1.124 отряда самообороны и 15-тысячный отряд ПВО, сформированы пять национальных стрелковых дивизий, с боями прошедших от предгорий Кавказа до Восточной Европы. Многие из наших героических соотечественников дошли до самых вражеских ворот: именно бойцы 16-й Азербайджанской стрелковой дивизии - бойцы Мамедов, Ахмедзаде, Бережной и Андреев под руководством лейтенанта Меджидова 2 мая 1945 года водрузили знамя Победы над Бранденбургскими воротами.

Член Военного Совета 5-й ударной армии, генерал-лейтенант Ф.Боков в своих мемуарах процитировал генерала В.Зюванова: «Последний выстрел в историческом сражении за Берлин, - сказал генерал, - прозвучал здесь, у Бранденбургских ворот, и этот выстрел сделали сыны азербайджанского народа. Память о героях штурма столицы фашистской Германии будет жить в веках. Мы с вами счастливые люди, участники битвы и живые свидетели того, как победоносно завершилась война...»

Сегодня в Национальном музее истории Азербайджана хранится уникальная экспозиция - 25 боевых знамен воинских подразделений, имеющих азербайджанское происхождение, и героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Это знамя 416-й орденов Красного Знамени и Суворова II степени Азербайджанской Таганрогской стрелковой дивизии и 21 знамя полков этой дивизии. А также боевые знамена 1037, 818, 1041 полков 223-й орденов Кутузова, Суворова II степени и Красного Знамени Азербайджанской Белградской стрелковой дивизии.

Сыны Азербайджана героически сражалась в партизанских отрядах, в Движении сопротивления. В странах Западной Европы в Движении сопротивления участвовали более 3 тысяч азербайджанцев.

Исмаил Алиев был начальником штаба партизанской бригады в Смоленской области, Мамед Алиев возглавлял партизанскую бригаду в Крыму, Алекпер Алиев был начальником штаба партизанского объединения «Дядя Коля» в Беларуси. Герой французского Сопротивления, азербайджанец Ахмедия Джебраилов отважно сражался с фашистами, спас сотни французских детей. Он взрывал мосты, немецкие склады, железнодорожные линии, мешая врагу отправить тысяч французов в концлагеря. За боевые заслуги Ахмедие Джебраилову было присвоено звание Национального героя Франции, он стал полным кавалером всех высших военных наград Французской Республики. Эти награды он получил в частности из рук своего друга, генерала Шарля де Голля. Высший Орден Почетного легиона давал право идти на всех военных парадах Франции впереди генералов. Золотыми буквами вписано в историю Второй мировой войны имя Мехти Гусейнзаде - легендарного Михайло, который руководил разведывательно-диверсионной группой югославской Народно-освободительной армии. Около 50 наших земляков, участвовавших с ним в партизанском движении, были удостоены орденов и медалей Югославии.

Безмерен подвиг азербайджанских тружеников тыла, чьим доблестным трудом ковалась победа вдали от фронта. Весь тыл был поставлен на службу фронту. На заводах Баку производились ракеты «Катюша», пулемет «Шнакин», истребители «Як-3». В Гяндже (в то время Кировабад) действовал крупный авиаремонтный завод, было отремонтировано и отправлено на фронт 782 самолета различных типов, а также свыше 1 550 авиадвигателей и других запчастей.

«Баку – фронту»

Если бы не бакинская нефть - стратегический ресурс, обеспечивавший потребности фронта, ход войны мог бы сложиться иначе. В годы Второй мировой войны Азербайджан стал главной нефтяной опорой Советского Союза: более 70% всей нефти и нефтепродуктов, поступавших на фронт, производились в нашей стране. За четыре года азербайджанские нефтяники дали стране 75 миллионов тонн нефти и 22 миллиона тонн бензина. Это означало, что четыре из пяти самолетов, танков и автомашин на фронте были заправлены топливом, выработанным на бакинских нефтеперерабатывающих заводах.

В годы войны Баку превратился в настоящий арсенал для воюющей армии. Черные цистерны с надписью: «Баку – фронту», отправляемые из азербайджанской столицы, были главной составляющей в снабжении армии топливом. Героические азербайджанские нефтяники, работая днями и ночами, производили до 90 процентов нефти и нефтепродуктов всей огромной страны. Трудясь под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!» нефтяники Азербайджана 160 раз получали переходящее Красное знамя, что являлось в те годы показателем высокой оценки труда.

Маршал Жуков писал: «Нефтяники Баку давали фронту и стране столько горючего, сколько нужно было для защиты нашего Отечества, для быстрой победы над врагом». «В каждом боевом ударе бесстрашных соколов, в каждом рейде советских танкистов, в каждой победе над немецко-фашистскими силами немалая доля успеха принадлежит бакинским нефтяникам», - а эти слова принадлежат маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому.

О том, что Азербайджан в советские годы был нефтяным центром СССР, хорошо знали и на Западе. Именно поэтому Баку в годы войны стал стратегической целью для нацистов, которые намеревались захватить город уже к осени 1942 года, рассчитывая получить доступ к его богатым нефтяным ресурсам. «Мы овладеем бакинской нефтью и тем самым превратим советские самолеты и танки в неподвижные железные игрушки», - говорил Гитлер. Свои общие и конкретные задачи Адольф Гитлер суммировал предельно ясно: «Чем быстрее мы уничтожим Россию, тем лучше. Конечная цель вторжения – выйти к месторождениям Баку», – пишет историк Майкл Экономидес в книге «План захвата Баку, 1942».

23 июля 1942 года Гитлер издал директиву «Эдельвейс», в которой отдавал приказ группе армий «А» продолжать наступление на Кавказ, чтобы захватить нефтеперегонные заводы Баку. Когда немецкие войска наступали на Кавказ, Гитлером была назначена дата захвата Баку - 25 сентября 1942 года. В Германии готовились отметить взятие Баку как всенародный праздник.

Президент Ильхам Алиев так оценивает значение вклада Азербайджана в Победу над фашизмом, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Ашгабаде 11 октября 2019 года: «Азербайджан внес достойный вклад в нашу общую победу над фашизмом. Более 600 тысяч сынов и дочерей Азербайджана сражались на фронтах Великой Отечественной войны, половина из них отдала свою жизнь за нашу общую победу. За отвагу, проявленную в годы войны, более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза. Свыше 170 тысяч наших солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями. Азербайджан обеспечивал всю страну топливом. Более 70 процентов нефти, 80 процентов бензина, 90 процентов моторных масел, столь необходимых для фронта, приходились на долю Азербайджана. Без этого советская армия не смогла бы победить врага. Есть знаменитые кадры военной кинохроники, когда Гитлеру преподносят торт, на торте такое углубление, написано на немецком «Каспийское море», в этом углублении находится жидкий черный шоколад, название Баку, Гитлер ложечкой черпает шоколад и поливает на торт, а потом берет такую шоколадку в виде свастики и ставит ее прямо на место, где написано Баку. Это подчеркивает планы фашистов по захвату нефтеносных месторождений Азербайджана, а также их планы, как мы все знаем, были в захвате нефтеносных месторождений Северного Кавказа. И если бы фашистам удалось захватить Баку, советская армия осталась бы без топлива, столь необходимого для победы, а город Баку взлетел бы в воздух, потому что советское правительство в этом экстренном случае заминировало все нефтяные скважины, с тем, чтобы они не достались врагу, то есть, там жертвы исчислялись бы, наверное, сотнями тысяч. Весом вклад в нашу общую победу представителей азербайджанской науки. Так, великий азербайджанский ученый Юсиф Мамедалиев изобрел зажигательную смесь, ставшую известной как коктейль Молотова. Мало кто об этом знает, но это правда. На заводах Баку днем и ночью производились знаменитые "Катюши" и другое вооружение, ставшее кошмаром для врага».

Опасная тенденция и угроза истории

Сегодня, в День Победы над фашизмом, мы с глубокой благодарностью чтим память героических сынов и дочерей Азербайджана, которые приближали ее своей отвагой, самоотверженностью и мужеством. Именно поэтому человечество обязано не допустить повторения тех трагических страниц истории, и именно поэтому героизация фашизма и нацизма в любом виде - недопустима.

Наглядным примером вопиющего неуважения к памяти миллионов людей, погибших в борьбе с фашизмом во время Второй мировой войны, к их близким и ветеранам, является героизация фашизма в Армении. Особенно показателен в этом отношении факт установки 28 мая 2016 года в Иреване памятника нацистскому пособнику Гарегину Нжде с участием высшего политического руководства Армении. Сам факт возведения такого памятника грубо противоречит принципам международной борьбы с реабилитацией нацизма, идет вразрез с резолюциями ООН, осуждающими прославление пособников нацизма и военных преступников, и подрывает усилия мирового сообщества по защите исторической правды и сохранению памяти о подвиге народов в борьбе с фашизмом. Сформированная Гарегином Нжде шовинистическая националистическая идеология цехакронизма, основанная на принципах расового превосходства, антисемитизма и элементов фашистской идеологии, остаются актуальной в политическом и общественном дискурсе Армении. Особую тревогу вызывает тот факт, что идеи цехакронизма, также известного как нждеизм, включены в образовательные программы средних школ и высших учебных заведений. Это означает, что молодежь в Армении систематически воспитывается в духе агрессивного национализма, что противоречит международным стандартам образования, правам человека и принципам недопустимости героизации фашистских идеологий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся данного вопроса на том же Ашгабадском заседании Совета глав государств СНГ в узком составе: «Мы, главы государств, неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности, в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде. Большая группа ветеранов войны из стран СНГ неоднократно выражала решительный протест против этого циничного шага прежнего руководства Армении. В мае 2019 года Министерство иностранных дел России представило доклад «О ситуации с героизацией нацизма, распространением неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», в котором говорится дословно «Бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка как Гарегин Нжде, в отношении которого имеются информации о сотрудничестве с третьим рейхом». Это - позиция МИДа России. В статье под названием «Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны», опубликованной в 6-м томе издания «Тайная война, разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны» 12-томной энциклопедии «Великая Отечественная войны 1941-1945 годы», изданной главной редколлегией Министерства обороны Российской Федерации под председательством министра обороны Сергея Шойгу, говорится: «В рамках агентурного дела на обергруппу 114 Дромедар контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала дашнакской армии, эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов сотрудники СМЕРШ задержали, остальных объявили в розыск. Нжде также участвовал в Холокосте еврейского населения Европы. В 1942 году он организовал армянский легион, воевавший против Советского Союза. Кстати, главным лозунгом Нжде было «Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению». Комментарии тут излишни. Нжде был арестован, закончил свои дни во Владимировской тюрьме. Так вот этому предателю и палачу в 2016 году в центре армянской столицы был установлен памятник высотой почти 6 метров. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ».

Подвиг ваш бессмертен…

Беспримерный подвиг азербайджанских героев Второй мировой войны спустя десятилетия повторили их достойные потомки. Победоносная Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, с честью выполнила свою историческую миссию. Наши героические солдаты и офицеры, ценой своей жизни и крови, положили конец почти 30-летней оккупации родных земель и, уничтожив армянский фашизм на корню, полностью восстановили территориальную целостность и государственный суверенитет Азербайджана.

Торжественный Парад Победы 10 декабря 2020 года в Баку ознаменовал собой не только триумф народа-победителя, он стал грозным предостережением всем тем, кто зарится на земли Азербайджана, и их покровителям.

Сквозь века и поколения живет в сердце каждого азербайджанца священная память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Их подвиг - это не просто история, это - наша сила и гордость. Сражаясь за Отчизну, они защищали честь, свободу и будущее родного народа. Их великий подвиг - в каждом камне наших освобожденных земель, во Флаге Азербайджана, гордо реющем над каждым из наших свободных городов и сел.

Сегодня души всех наших шехидов, души всех наших соотечественников, пожертвовавших своими жизнями во Второй мировой, в Первой и Второй Карабахских войнах, спокойны.

Сегодня родной Азербайджан – сильное, независимое, победившее государство.

С Днем Победы, Азербайджан!