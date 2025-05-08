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Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:40 - 08 / 05 / 2025
Зеленский проводит телефонный разговор с Трампом - ОБНОВЛЕНО

Президент Украины Владимир Зеленский проводит телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифирова.

"Президент Зеленский проводит телефонный разговор с президентом Трампом. О подробностях сообщим по его результатам", - рассказал Никифоров.

Отметим, что ранее Украина и США подписали соглашение об экономическом партнерстве, которое предусматривает создание своместного инвестиционного Фонда восстановления. Сегодня Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение с США.

22:00

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре намерен провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

"Мы только что заключили сделку с Украиной по редкоземельным металлам, которая была полностью ратифицирована и одобрена их законодательными органами. И мы ценим это, и я поговорю с президентом [Зеленским] через некоторое время, чуть позже", - сказал он журналистам в Белом доме.

Американский лидер не уточнил, какие именно темы он собирается обсудить с Зеленским.

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