Кто они - соперники группы Mamagama в первом полуфинале «Евровидения-2025»? – ВИДЕО

Сегодня, 13 мая, в Базеле состоится первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2025».

Представители Азербайджана на «Евровидении-2025» - группа Mamagama - выступят во второй части первого полуфинала под номером 10 с песней «Run with you», видео на которую на официальном YouTube-канале конкурса набрало около 1,2 млн просмотров.

В Азербайджане наблюдать за конкурсом в прямом эфире можно будет на канале ITV - стартует «Евровидение-2025» в 23:00; также прямой эфир будет доступен на официальном конкурсном YouTube-канале по следующей ссылке. О том, как проголосовать за представителей Азербайджана в первом полуфинале, читайте здесь.

По итогам полуфинала будут определены 10 финалистов, которые продолжат борьбу на «Евровидении-2025» за главный приз - хрустальный микрофон. Ниже предлагаем читателям 1news.az ознакомиться с порядком выступлений стран-участниц первого полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение-2025» и их конкурсными песнями.

1. VÆB – RÓA (Исландия)

2. Justyna Steczkowska – GAJA (Польша)

3. Klemen - How Much Time Do We Have Left (Словения)

4. Tommy Cash - Espresso Macchiato (Эстония)

5. Ziferblat - Bird of Pray (Украина)

6. KAJ - Bara Bada Bastu (Швеция)

7. NAPA - Deslocado (Португалия)

8. Kyle Alessandro - Lighter (Норвегия)

9. Red Sebastian - Strobe Lights (Бельгия)

10. Mamagama - Run With U (Азербайджан)

11. Gabry Ponte - Tutta L'Italia (Сан-Марино)

12. Shkodra Elektronike – Zjerm (Албания)

13. Claude - C'est La Vie (Нидерланды)

14. Marko Bošnjak - Poison Cake (Хорватия)

15. Theo Evan – Shh (Кипр)

