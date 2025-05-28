Начало великого пути: Азербайджан празднует День независимости

«День образования первой Демократической Республики дорог для нас, поэтому мы объявили его Днем государственной независимости Азербайджана - Днем Республики, это - наш национальный праздник».

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев.

Сегодня азербайджанский народ торжественно отмечает национальный праздник - День независимости.

28 мая 1918 года Национальный совет Азербайджанской Демократической Республики, продолжая многовековые традиции государственности нашего народа, подписал Декларацию о независимости и провозгласил независимость Азербайджана. Так была провозглашена первая демократическая республика на всем мусульманском Востоке.

Само провозглашение и последующая, хотя и недолговечная, но многогранная деятельность молодой республики стали символом воплощения свободолюбивых надежд азербайджанского народа, кровно связанного со своей государственностью.

Всего за 23 месяца своего существования АДР достигла большого прогресса во многих сферах, включая экономические, политические и демократические реформы, обеспечила всем гражданам, проживающим в ее границах, полные гражданские и политические права, независимо от их этнического происхождения, религии, класса или пола.

Неустанной работой во имя свободы и независимости родины и народа отцы-основатели АДР навечно вписали свои имена в историю независимого Азербайджана.

Азербайджанская Демократическая Республика оставила глубокий след в истории национальной государственности - были созданы первый парламент и правительство Азербайджана, учреждены государственные атрибуты, сформирована Национальная армия, определены границы, приняты важные меры в области государственного строительства, предприняты важные шаги, направленные на признание Республики в качестве субъекта системы международных отношений, защиты национальных интересов в дипломатической плоскости.

Азербайджанская Демократическая Республика установила дипломатические отношения с несколькими странами и была де-факто признана Парижской мирной конференцией.

Законы, принятые парламентом АДР, сыграли фундаментальную роль в укреплении национальной независимости, обеспечении политического, экономического и культурного развития в стране, закреплении демократических принципов. В тот период были созданы демократические институты, проделана большая работа в области армейского строительства, впервые на мусульманском Востоке женщинам предоставлено избирательное право. Многие молодые люди были направлены правительством за границу для обучения в ведущих университетах мира. Более того, в период правления АДР в Азербайджане был создан первый Государственный университет. В целом, за короткое время было принято более 200 прогрессивных законов, что свидетельствует о том, что Азербайджанская Демократическая Республика стремилась построить сильное государство с тем, чтобы азербайджанский народ мог жить в условиях свободы и независимости.

Но темные тучи все больше сгущались над молодой республикой. Стратегически важное географическое положение и нефтяные ресурсы Баку стали одной из основных мишеней Советской России - в конце апреля 1920 года части XI Красной Армии, перейдя границы Азербайджана, начали оккупацию республики и 28 апреля вошли в Баку. Республика пала, флаг, поднятый в 1918 году, в 1920 году был опущен…

Несмотря на то, что Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала всего 23 месяца, она оставила неизгладимый след в истории национальной государственности, усилив в душе народа чувства свободы и независимости, подготовила надежную основу для дальнейшей независимости республики.

18 октября 1991 года Азербайджанский триколор поднял в Нахчыване общенациональный лидер Гейдар Алиев, мудрая политика которого сыграла решающую роль в построении современной азербайджанской государственности. Флаг Азербайджанской Демократической Республики был принят в качестве Государственного флага на сессии Верховного Меджлиса Нахчывана.

Великий лидер очень ценил роль АДР в нашей истории: «День образования первой Демократической Республики дорог для нас, поэтому мы объявили его Днем государственной независимости Азербайджана - Днем Республики, это - наш национальный праздник».

С того времени Азербайджан значительно окреп, усилился – в политическом, экономическом, военном плане, завоевал высокий авторитет в мире, добился большого развития, стабильности. Сегодня, благодаря успешной внутренней и внешней политике Президента Ильхама Алиева, Азербайджан продолжает стремительно развиваться и укреплять свои позиции на международной арене.

Будучи открытой и толерантной страной, Азербайджан получил общемировое признание как глобальный центр межкультурного и межрелигиозного диалога и сотрудничества. Одним из приоритетов продуманной внешней политики Азербайджана является укрепление роли страны на международной арене и установление добрых, дружественных отношений со всеми странами.

Все это, и конечно, единство народа и власти, обусловило великую Победу Азербайджана в Отечественной войне, полное восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета нашей страны.

Сегодня трехцветный флаг Азербайджана, впервые поднятый в 1918 году, гордо развевается на всех наших освобожденных землях.

Высокую оценку деятельности АДР дал Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: «Мы по праву гордимся тем, что эту республику создал азербайджанский народ. Это еще раз показывает, что азербайджанский народ - великий, свободолюбивый и прогрессивный народ».

Соответствующим Распоряжением Президента Ильхама Алиева 2018 год был объявлен в стране «Годом Азербайджанской Демократической Республики».

Современный Азербайджан – правопреемник Азербайджанской Демократической Республики - еще раз демонстрирует, что независимость является самым большим нашим достоянием.

Сегодня мы живем в свободном и сильном Азербайджане, и важнейшая задача нашего и будущего поколений – защищать и укреплять эту независимость, так, как об этом мечтали отцы-основатели АДР.