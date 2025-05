Посольство Израиля: Желаем Азербайджану мира и процветания - ФОТО

Посольство Израиля в Баку поздравило Азербайджан по случаю Национального праздника - Дня независимости, который отмечается 28 мая.

Поздравление опубликовано на странице дипмиссии в соцсетях.

"С Днем независимости, Азербайджан! Сегодня мы празднуем вместе с вами, чествуя ваш путь, силу и достижения. Желаем мира, процветания и дальнейшей дружбы между нашими народами", - говорится в сообщении.

🇮🇱🤝🇦🇿 Happy Independence Day, Azerbaijan!



We celebrate with you today - honoring your journey, strength, and achievements. Wishing peace, prosperity, and continued friendship between our nations.



—————-



🇮🇱🤝🇦🇿 Müstəqillik Gününüz mübarək, Azərbaycan!

Bu önəmli günü sizinlə… pic.twitter.com/NOhnd7ybas — Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) May 28, 2025