 Тофиг Мусаев проиграл свой дебютный бой в UFC - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Тофиг Мусаев проиграл свой дебютный бой в UFC - ОБНОВЛЕНО

Феликс Вишневецкий00:33 - Сегодня
Тофиг Мусаев проиграл свой дебютный бой в UFC - ОБНОВЛЕНО

Впервые в истории Азербайджана в Crystal Hall проходит долгожданный турнир UFC Fight Night, дебютантом которого является азербайджанский боец Тофиг Мусаев.

Т.Мусаев сразился в октагоне с представителем Кыргызстана Мыктыбеком Оролбаем - в поединке, который длился один раунд, победу одержал М.Оролбай.

00:15

Впервые в истории Азербайджана в Crystal Hall проходит долгожданный турнир UFC Fight Night - престижнейшее событие в мире смешанных единоборств (MMA), организованное крупнейшей бойцовской лигой Ultimate Fighting Championship.

Впервые в стране проходят бои основного карда - главной части турнира, где решаются судьбы претендентов на титулы и выступают лучшие бойцы мира.

В числе участников основного карда - сразу три азербайджанских бойца, и среди них свой дебют в UFC совершает Тофиг Мусаев, который вышел в октагон против представителя Кыргызстана - Мыктыбека Оролбая.

Этот бой - важный шаг для Т.Мусаева, который уже успел зарекомендовать себя на международной арене и теперь готов заявить о себе на самой большой мировой сцене MMA.

Читайте по теме:

С Тофигом Мусаевым произошла непредвиденная ситуация на взвешивании UFC Fight Night Baku - ФОТО

Тофиг Мусаев сообщил, что его соперник не смог уложиться в вес: «Я не мог позволить, чтобы этот бой был перенесён»

Битва взглядов бойцов UFC в Баку - ВИДЕО

Поделиться:
1180

Актуально

Спорт

Определился победитель главного боя первого в истории Азербайджана турнира UFC - ...

Спорт

Рафаэль Физиев выиграл бой на турнире UFC в Баку: «Я не мог тут проиграть» - ФОТО - ...

Спорт

Тофиг Мусаев проиграл свой дебютный бой в UFC - ОБНОВЛЕНО

Общество

PASHA Property Management: Место, куда возвращаются с радостью - ФОТО

Спорт

Определился победитель главного боя первого в истории Азербайджана турнира UFC - ОБНОВЛЕНО

Американский боец вышел на бой в Баку под мейхану - ВИДЕО

Рафаэль Физиев выиграл бой на турнире UFC в Баку: «Я не мог тут проиграть» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Кертис Блейдс vs Ризван Куниев: Кто победил на турнире UFC в Баку? - ФОТО

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

С Тофигом Мусаевым произошла непредвиденная ситуация на взвешивании UFC Fight Night Baku - ФОТО

Чемпионат мира: Хидаят Гейдаров проиграл в первом поединке

Хаган против Голиафа: как азербайджанский мальчик победил супергроссмейстера Хикару Накамуру - ВИДЕО

Рафаэль Физиев: «Поддержка азербайджанского народа - огромная мотивация для меня»

Последние новости

Определился победитель главного боя первого в истории Азербайджана турнира UFC - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 02:35

Американский боец вышел на бой в Баку под мейхану - ВИДЕО

Сегодня, 01:58

Рафаэль Физиев выиграл бой на турнире UFC в Баку: «Я не мог тут проиграть» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 01:45

Президент Египта заявил, что у ирано-израильского кризиса нет военных решений

Сегодня, 01:35

Кертис Блейдс vs Ризван Куниев: Кто победил на турнире UFC в Баку? - ФОТО

Сегодня, 01:05

МАГАТЭ: объект в Исфахане во второй раз за девять дней подвергся атаке Израиля

Сегодня, 01:00

Тофиг Мусаев проиграл свой дебютный бой в UFC - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:33

Победа досрочно: Назим Садыхов выиграл бой на турнире UFC в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:13

Резкое изменение ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке вызывает беспокойство - Джейхун Байрамов

Сегодня, 00:05

В Минске объяснили, почему освободили Тихановского - ОБНОВЛЕНО

21 / 06 / 2025, 23:55

Определился первый победитель основного карда турнира UFC в Баку - ФОТО

21 / 06 / 2025, 23:40

Турецкий журналист Фатих Алтайлы задержан

21 / 06 / 2025, 23:30

Стартовали бои основного карда UFC Fight Night в Баку, в которых участвуют три азербайджанских бойца

21 / 06 / 2025, 23:18

Определились все победители предварительного карда UFC Fight Night в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

21 / 06 / 2025, 23:15

СМИ: Иран может нанести удар по ядерному объекту в Димоне

21 / 06 / 2025, 23:05

В ДТП в Гаджигабульском районе погиб гражданин Туркменистана

21 / 06 / 2025, 22:40

СМИ: При ударах Израиля по объектам на западе Ирана погибли пять военных

21 / 06 / 2025, 22:30

На 51-й сессии ОИС обсуждались вызовы, угрожающие процессу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном - ФОТО

21 / 06 / 2025, 22:05

Раскрыты новые факты относительно незаконного заселения Арменией ранее оккупированных территорий Азербайджана - ФОТО

21 / 06 / 2025, 21:45

Президент Грузии помиловал 37 человек

21 / 06 / 2025, 21:25
Все новости
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра
1news TV

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество. На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00