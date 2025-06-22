Тофиг Мусаев проиграл свой дебютный бой в UFC - ОБНОВЛЕНО

Впервые в истории Азербайджана в Crystal Hall проходит долгожданный турнир UFC Fight Night, дебютантом которого является азербайджанский боец Тофиг Мусаев.

Т.Мусаев сразился в октагоне с представителем Кыргызстана Мыктыбеком Оролбаем - в поединке, который длился один раунд, победу одержал М.Оролбай.

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Впервые в истории Азербайджана в Crystal Hall проходит долгожданный турнир UFC Fight Night - престижнейшее событие в мире смешанных единоборств (MMA), организованное крупнейшей бойцовской лигой Ultimate Fighting Championship.

Впервые в стране проходят бои основного карда - главной части турнира, где решаются судьбы претендентов на титулы и выступают лучшие бойцы мира.

В числе участников основного карда - сразу три азербайджанских бойца, и среди них свой дебют в UFC совершает Тофиг Мусаев, который вышел в октагон против представителя Кыргызстана - Мыктыбека Оролбая.

Этот бой - важный шаг для Т.Мусаева, который уже успел зарекомендовать себя на международной арене и теперь готов заявить о себе на самой большой мировой сцене MMA.

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