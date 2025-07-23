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Карапетян выиграл дело о национализации «Электросети» в международном суде

First News Media11:53 - Сегодня
Карапетян выиграл дело о национализации «Электросети» в международном суде

Российский бизнесмен Самвел Карапетян и его семья выиграли срочный арбитражный процесс против правительства Республики Армения касательно национализации компании "Электрические сети Армении".

Об этом говорится в заявлении Совета по защите Самвела Карапетяна, опубликованном на странице в Facebook, передает ТАСС

В заявлении команды адвокатов отмечается, что семья Карапетян инициировала рассмотрение дела в арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) в порядке, установленном Соглашением о поощрении и защите инвестиций, подписанным 18 января 1995 года между правительством Армении и правительством Кипра. В рассмотрении дела также участвовал представитель правительства Армении.

"22 июля 2025 года срочный арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал Республику Армения воздержаться от применения положений недавно принятых законов Республики Армения "Об энергетике" и "Об органе по регулированию общественных услуг" к закрытому акционерному обществу "Электрические сети Армении", а также от дальнейших шагов по изъятию закрытого акционерного общества "Электрические сети Армении", - говорится в заявлении.

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