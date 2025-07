Группа Blue зажгла на сцене DREAM FEST 2025 в Баку - ФОТО

Сегодня, 26 июля, в столице Азербайджана завершается международный музыкальный фестиваль DREAM FEST 2025, который уже несколько дней подряд радует гостей курорта Sea Breeze яркими выступлениями артистов с актуальными хитами и не только.

В этом году организаторы пошли ещё дальше — в рамках фестиваля проходят не только отдельные номера, но и полноценные сольные концерты звёзд мировой сцены.

Одним из самых ожидаемых событий стал концерт британского бой-бенда Blue, чей выход на сцену сопровождался бурными овациями. Публика встретила группу с восторгом - тысячи зрителей пели вместе с ними абсолютные хиты, особенно проникновенно прозвучала композиция «Sorry Seems to Be the Hardest Word», записанная в свое время в дуэте с Элтоном Джоном.

Британские артисты поблагодарили зрителей за тёплый приём и признались, что выступать в Баку - всегда особенное удовольствие. Участники Blue отметили, что не впервые на азербайджанской сцене и каждый раз уезжают отсюда с яркими воспоминаниями и чувством большой благодарности.

DREAM FEST 2025 продолжает подтверждать статус одного из самых ярких музыкальных событий региона, объединяя артистов мирового уровня и преданных поклонников на фоне живописного побережья Каспийского моря.

Фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля DREAM FEST 2025