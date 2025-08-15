ХАМАС с союзниками готовы рассмотреть предложения по Газе

Палестинское движение ХАМАС и союзные ему группировки подтвердили, что готовы оценить предложения о прекращении огня в секторе Газа, если те будут отвечать их требованиям.

Это произошло в ходе встречи представителей лидеров палестинских организаций в Каире, следует из пресс-релиза, опубликованного в Telegram-канале ХАМАС.

"Палестинские фракции готовы рассмотреть любые инициативы по вопросу прекращения огня в Газе, которые отвечают требованиям палестинцев и включают в себя прекращение военных действий в секторе, вывод оттуда израильских войск и снятие блокады с анклава", - говорится в сообщении. В связи с этим ХАМАС и его союзники поблагодарили Египет и Катар за приложенные ими "колоссальные усилия, нацеленные на возобновление поставок гуманитарной помощи в Газу".

Радикалы утверждают, что в ходе последнего раунда переговоров в Дохе стороны "почти достигли серьезного соглашения", однако израильская делегация покинула столицу Катара, тем самым сорвав консультации. ХАМАС и союзные ему группировки полагают, что данное решение Израиля было "необоснованным".

14 августа газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источник в движении сообщила, что информация "о всеобъемлющем соглашении", над которым работают посредники, преувеличена и неточна. По ее данным, ХАМАС по-прежнему привержен египетскому плану по управлению сектором Газа и "готов сформировать комитет в координации с Египтом для контроля за выводом израильских войск".

Источник: ТАСС