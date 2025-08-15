 Около 1,6 млн мигрантов покинули территорию США с начала второго срока Трампа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Около 1,6 млн мигрантов покинули территорию США с начала второго срока Трампа

First News Media09:07 - Сегодня
Около 1,6 млн мигрантов покинули территорию США с начала второго срока Трампа

С начала президентского срока Дональда Трампа США покинули около 1,6 млн нелегальных мигрантов, заявила в четверг министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

"Меньше чем за 200 дней 1,6 млн нелегальных иммигрантов покинули США. Это много. Это означает более безопасные улицы, сохранение денег налогоплательщиков, снижение давления на школы и больницы и более хорошие возможности трудоустройства для американцев", - написала она в социальной сети X.

В свою очередь, издание The Hill отмечает, что заявление министра основывается на докладе Центра иммиграционных исследований. В самом докладе допускается, что реальное число покинувших США нелегалов по ряду причин может быть ниже заявленной цифры.

Поделиться:
137

Актуально

Общество

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Xроника

Президент: Зангезурский коридор — это новый проект по развитию связей, который ...

Общество

В Баку продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных ...

Общество

Мухтар Бабаев: Конференция COP29 подтвердила силу международного сотрудничества

В мире

Протестующие разгромили офис правящей партии Сербии, хотели сжечь 300 человек

Суд в Иреване продлил арест Самвелу Карапетяну

Около 1,6 млн мигрантов покинули территорию США с начала второго срока Трампа

ХАМАС с союзниками готовы рассмотреть предложения по Газе

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Алла Пугачева отказывается от российского гражданства - СМИ

Роналду сделал предложение Джорджине Родригес - ФОТО

Российского блогера приговорили к восьми годам колонии

Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Последние новости

Протестующие разгромили офис правящей партии Сербии, хотели сжечь 300 человек

Сегодня, 09:30

Дана Уайт отреагировал на новость об исключении Конора Макгрегора из ростера UFC

Сегодня, 09:20

Суд в Иреване продлил арест Самвелу Карапетяну

Сегодня, 09:10

Около 1,6 млн мигрантов покинули территорию США с начала второго срока Трампа

Сегодня, 09:07

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Сегодня, 09:00

ХАМАС с союзниками готовы рассмотреть предложения по Газе

Сегодня, 08:50

Президент Азербайджана в интервью Fox News рассказал о сбитом самолете AZAL

Сегодня, 00:04

Президент: Зангезурский коридор — это новый проект по развитию связей, который станет одним из важных звеньев международных транспортных маршрутов

14 / 08 / 2025, 23:40

Трамп: Я считаю, что Путин и Зеленский договорятся о разрешении конфликта в Украине

14 / 08 / 2025, 23:20

«Сабах» выбыл из Лиги конференций

14 / 08 / 2025, 23:00

Алла Пугачева отказывается от российского гражданства - СМИ

14 / 08 / 2025, 22:40

Трамп поддержал иск жены против сына Байдена

14 / 08 / 2025, 22:20

В Баку продолжился суд над лицами, обвиняемыми в совершении многочисленных преступлений против азербайджанского народа - ФОТО

14 / 08 / 2025, 22:00

Мухтар Бабаев: Конференция COP29 подтвердила силу международного сотрудничества

14 / 08 / 2025, 21:40

В турецкой провинции Балыкесир вновь зафиксировано землетрясение

14 / 08 / 2025, 21:20

Пожар, вспыхнувший на открытой местности в Газахском районе, потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

14 / 08 / 2025, 21:01

Хаменеи согласился на возобновление ядерных переговоров - СМИ

14 / 08 / 2025, 20:45

Объявлен призовой фонд Международного шахматного фестиваля Ganja Open 2025

14 / 08 / 2025, 20:23

Митрополит Тбилиси Малхаз Сонгулашвили направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

14 / 08 / 2025, 20:00

Эрдоган и генсек НАТО обсудили ситуацию в Украине и предстоящую встречу Трампа с Путиным

14 / 08 / 2025, 19:31
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06