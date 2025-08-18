Азербайджанская дзюдоистка завоевала бронзу на Кубке Испании

Азербайджанская спортсменка Кёнуль Алиева, выступающая в весовой категории до 48 кг, среди взрослых, завоевала бронзовую медаль на международном турнире по дзюдо – Кубке Испании, который прошёл в Валенсии.

Соревнования собрали более 300 участников из 35 стран, что обеспечило высокий уровень конкуренции.

Несмотря на серьёзную конкуренцию и напряжённую борьбу, К.Алиева смогла продемонстрировать технику и выдержку, что позволило ей подняться на третью ступень пьедестала почёта.

Источник: AZƏRTAC

Джамиля Суджадинова