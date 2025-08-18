 Азербайджанская дзюдоистка завоевала бронзу на Кубке Испании | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Азербайджанская дзюдоистка завоевала бронзу на Кубке Испании

First News Media15:45 - Сегодня
Азербайджанская дзюдоистка завоевала бронзу на Кубке Испании

Азербайджанская спортсменка Кёнуль Алиева, выступающая в весовой категории до 48 кг, среди взрослых, завоевала бронзовую медаль на международном турнире по дзюдо – Кубке Испании, который прошёл в Валенсии.

Соревнования собрали более 300 участников из 35 стран, что обеспечило высокий уровень конкуренции.

Несмотря на серьёзную конкуренцию и напряжённую борьбу, К.Алиева смогла продемонстрировать технику и выдержку, что позволило ей подняться на третью ступень пьедестала почёта.

Источник: AZƏRTAC

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
183

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Израиля - ФОТО

Политика

Минобороны Азербайджана уничтожит непригодные боеприпасы

Политика

Зеленский о российской атаке на азербайджанскую нефтебазу: Это удар по нашим ...

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 35 °C

Спорт

Азербайджанская дзюдоистка завоевала бронзу на Кубке Испании

Неймар расплакался после разгромного поражения «Сантоса» от «Васко да Гама» - ВИДЕО

«Бавария» переиграла «Штутгарт» в матче за Суперкубок Германии

Президент «Барселоны» Лапорта: мы нашли решения, чтобы зарегистрировать двух новых игроков

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Лига чемпионов: «Карабах» разгромил «Шкендию» в Баку - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

«Ливерпуль» сделал заявление о расистских оскорблениях после матча с «Борнмутом»

Дана Уайт отреагировал на новость об исключении Конора Макгрегора из ростера UFC

Объявлен призовой фонд Международного шахматного фестиваля Ganja Open 2025

Последние новости

Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла Израиля - ФОТО

Сегодня, 16:50

Без вести пропал 51-летний житель Баку

Сегодня, 16:35

Масуд Пезешкиан прибыл в Армению с официальным визитом

Сегодня, 16:20

Спикер Верховной Рады осудил удар России по объектам SOCAR в Украине

Сегодня, 16:12

Insider Advantage: рейтинг Трампа резко вырос после саммита на Аляске

Сегодня, 16:00

Азербайджанская дзюдоистка завоевала бронзу на Кубке Испании

Сегодня, 15:45

Минобороны Азербайджана уничтожит непригодные боеприпасы

Сегодня, 15:35

Зеленский о российской атаке на азербайджанскую нефтебазу: Это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости - ВИДЕО

Сегодня, 15:15

Неймар расплакался после разгромного поражения «Сантоса» от «Васко да Гама» - ВИДЕО

Сегодня, 15:05

Азербайджан улучшил позиции в мировом рейтинге по скорости интернета

Сегодня, 14:55

Глава Госдепа заявил, что США неинтересны рассказы Путина о «первопричинах» войны

Сегодня, 14:37

Пострадавший во время нападения вооруженных сил Армении на Лачин: Четверо членов нашей семьи погибли во время артобстрела

Сегодня, 14:25

Пезешкиан совершит визит в США

Сегодня, 14:20

Погода на вторник: В Баку ожидается до 35 °C

Сегодня, 14:10

Арестованы лица, проводившие религиозные обряды в общественном месте

Сегодня, 14:00

Тегеран заверили в том, что военные силы третьих стран не будут размещены в регионе - Багаи

Сегодня, 13:55

Эксперт об ударе РФ по нефтебазе SOCAR в Украине: Несмотря на переговоры в США, боевые действия ведутся с еще более высокой интенсивностью

Сегодня, 13:45

Обнародован прогноз погоды на вторник для пляжей Абшерона

Сегодня, 13:32

Фархад Мамедов: Россия поднимает уровень напряженности, который не может остаться без ответа Баку

Сегодня, 13:25

В Баку начала работу новая Детская туберкулёзная больница - ФОТО

Сегодня, 13:10
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06