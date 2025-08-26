Авиация МЧС привлечена к тушению пожаров в двух районах Азербайджана - ВИДЕО

Для тушения пожаров, произошедших в Ходжавендском и Агдеринском районах, были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны и Авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, ветреная погода усложняет борьбу с пожарами, вспыхнувшими в посёлке Красный Базар и селе Эдилли Ходжавендского района, а также в селе Сырхавенд Агдеринского района.

Несмотря на это, операция по тушению пожаров продолжается без перерывов.