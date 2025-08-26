Семерых баскетболистов дисквалифицировали за драку на матче Кубка Америки - ВИДЕО

Международная федерация баскетбола (FIBA) дисквалифицировала семерых игроков по итогам массовой драки на матче Кубка Америки между сборными Аргентины и Доминиканской Республики.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Санкции наложены на четырех баскетболистов сборной Доминиканской Республики и на трех игроков команды Аргентины. По одному баскетболисту из каждой сборной дисквалифицированы на две игры, остальные участники инцидента - на одну.

Доминиканская сборная обязана заплатить денежный штраф в размере 20 тыс. швейцарских франков, включая выплату в размере 10 тыс. в виде условного наказания с испытательным сроком в три года. Тренер сборной Аргентины обязан выплатить штраф в размере 2 тыс. Баскетбольная федерация страны оштрафована на 20 тыс. швейцарских франков, включая 10 тыс. в виде условного наказания с испытательным сроком в три года.

Встреча между командами прошла на групповом этапе Кубка Америки 24 августа и завершилась минимальной победой аргентинцев в овертайме со счетом 84:83. Массовая драка произошла после завершения игры.