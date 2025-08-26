Олигарха Карапетяна допросили по делу об отмывании денег

Российский олигарх Самвел Карапетян был допрошен в изоляторе СНБ Армении по делу о предполагаемом отмывании денег.

Как сообщают армянские СМИ, допрос длился недолго.

Отмечается, что Карапетян уже трижды допрашивался в рамках разных дел: два раза по эпизоду, связанному с его высказыванием «по-нашему», и один раз по обвинению в отмывании денег.

При этом газета "Грапарак" пишет, что в ближайшее время возможны новые задержания лиц, близких к Карапетяну, в том числе среди сотрудников "Элсетей".

Предприниматель был взят под стражу сроком на два месяца в июне. Его обвинили в публичных призывах к захвату власти. Спустя некоторое время было возбуждено новое уголовное дело, связанное с деятельностью ГК "Ташир" – компанию заподозрили в отмывании денег в особо крупных размерах и уклонении от уплаты налогов.

Были арестованы четверо сотрудников компании. Также кабмин начал процесс огосударствления принадлежащих ГК "Ташир" компании "Электрические сети Армении", госрегулятором назначен временный управляющий, уволены топ-менеджеры и главы филиалов. 15 августа суд продлил содержание под стражей главы ГК "Ташир" еще на два месяца.