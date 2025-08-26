Начато расследование пожара в торговом центре «Садарак»

Начато расследование инцидента с пожаром, произошедшим на территории торгового центра «Садарак».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, Следственное и оперативное управление МЧС проводит расследование причин возгорания. По делу назначены соответствующие экспертизы.

Отметим, что пожар, начавшийся 24 августа, был полностью потушен силами МЧС вчера.

В результате пожара 13 человек отравились дымом.

