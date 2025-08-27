В Баку иномарка сбила мотоцикл: есть погибший

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, на проспекте Нефтяников, 83, автомобиль марки «Hongqi» с государственным номером 90-YJ-634 под управлением Исмаилова Эльвана Гейбат оглу, 2004 года рождения, сбил мотоциклиста Зейналзаде Яхью Фуада оглу, 2001 года рождения.

От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.