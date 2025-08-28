В Билясуваре перевернулся автомобиль - ВИДЕО

В Билясуваре перевернулся автомобиль, пострадал ребёнок.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, авария произошла на 118-м километре трассы Алят-Астара. Водитель автомобиля марки KIA потерял управление, в результате чего машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате ДТП малолетний ребёнок, находившийся в автомобиле, получил телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшего доставили в больницу на машине скорой помощи, вызванной на место происшествия.

По данному факту ведётся расследование.