В Барде 3909 абонентов останутся без газа

Завтра, 29 августа 2025 года, в 16 сёлах и 2 посёлках Бардинского района будет приостановлено газоснабжение для 3909 абонентов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Тертерское региональное управление по эксплуатации газа ПО «Азеригаз», отключение связано с необходимостью проверки пылеулавливающего фильтра на газорегуляторной станции (ГРС) «Барда».

Подача газа будет приостановлена с 11:00 и до завершения работ. Отключение затронет населенные пункты, которые получают газ от измерительного узла «Мехдиханлы», питающегося от ГРС «Барда».