Намига Гарачухурлу не пустили в Москву
Известному азербайджанскому исполнителю мейханы Намигу Гарачухурлу (настоящее имя — Намиг Шукюров) было отказано во въезде в Россию.
Как сообщает издание olay.az, артист, направлявшийся в Россию, был задержан сотрудниками пограничной службы в Международном аэропорту Шереметьево миувшей ночью.
Во въезде в страну также было отказано его помощнику, племяннику Илькину Шукюрову. Однако после нескольких часов допроса его отпустили.
По информации источников, задержание Намига Гарачухурлу продолжалось на протяжении нескольких часов. Посольство Азербайджана в России вмешалось в ситуацию и провело переговоры с соответствующими органами.
Как сообщил Илькин Шукюров, на данный момент исполнитель уже освобождён.
