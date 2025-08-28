Намига Гарачухурлу не пустили в Москву

Известному азербайджанскому исполнителю мейханы Намигу Гарачухурлу (настоящее имя — Намиг Шукюров) было отказано во въезде в Россию.

Как сообщает издание olay.az, артист, направлявшийся в Россию, был задержан сотрудниками пограничной службы в Международном аэропорту Шереметьево миувшей ночью.

Во въезде в страну также было отказано его помощнику, племяннику Илькину Шукюрову. Однако после нескольких часов допроса его отпустили.

По информации источников, задержание Намига Гарачухурлу продолжалось на протяжении нескольких часов. Посольство Азербайджана в России вмешалось в ситуацию и провело переговоры с соответствующими органами.

Как сообщил Илькин Шукюров, на данный момент исполнитель уже освобождён.