 Намига Гарачухурлу не пустили в Москву | 1news.az | Новости
Намига Гарачухурлу не пустили в Москву

First News Media22:20 - 28 / 08 / 2025
Намига Гарачухурлу не пустили в Москву

Известному азербайджанскому исполнителю мейханы Намигу Гарачухурлу (настоящее имя — Намиг Шукюров) было отказано во въезде в Россию.

Как сообщает издание olay.az, артист, направлявшийся в Россию, был задержан сотрудниками пограничной службы в Международном аэропорту Шереметьево миувшей ночью.

Во въезде в страну также было отказано его помощнику, племяннику Илькину Шукюрову. Однако после нескольких часов допроса его отпустили.

По информации источников, задержание Намига Гарачухурлу продолжалось на протяжении нескольких часов. Посольство Азербайджана в России вмешалось в ситуацию и провело переговоры с соответствующими органами.

Как сообщил Илькин Шукюров, на данный момент исполнитель уже освобождён.

