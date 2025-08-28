Дорожная полиция предупреждает о рисках на дорогах Азербайджана в ветреную погоду - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с ветреной погодой.

Как сообщает агентство 1news.az со ссылкой на ведомство, ветреная погода, которая наблюдается в последние дни, создает дополнительные риски для безопасности участников дорожного движения в различных регионах страны.

«В таких условиях управление транспортными средствами затрудняется, ослабевает контроль над рулём, что может привести к внезапным и нежелательным дорожно-транспортным происшествиям.

Также пешеходам важно быть внимательными при переходе дороги, следить за скоростью приближающихся автомобилей, а при движении по открытым площадкам и широким улицам проявлять особую осторожность».

Главное управление Государственной дорожной полиции в очередной раз призывает всех участников дорожного движения ответственно относиться к соблюдению правил.