В Азербайджане растёт число внезапных детских смертей - Причина

В последнее время в отечественных СМИ все чаще появляются сообщения о росте числа случаев детской смертности, связанной с сердечной недостаточностью.

Эксперты подчеркивают, что эта тревожная тенденция должна привлечь особое внимание родителей.

Как рассказала Bizim.media врач Шахвелед Мамедова, одной из возможных причин развития сердечной недостаточности у детей может быть увеличение количества родов, проведенных с помощью кесарева сечения.

«В ряде случаев это может способствовать развитию врожденных аномалий, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы. У таких детей первыми симптомами могут быть синеватый оттенок кожи вокруг рта, носа и губ, одышка, а также приступы удушья. При появлении подобных признаков родители должны немедленно обратиться к врачу. Некоторые врожденные пороки, например, открытое овальное окно - дефект, при котором не закрывается естественное отверстие в межпредсердной перегородке, - как правило, не опасны и могут самостоятельно закрыться с возрастом. Однако существуют и другие пороки сердца, которые представляют серьезную угрозу и требуют постоянного медицинского наблюдения», - пояснил он.

Комментируя данную проблему, медицинский эксперт Адиль Гейбулла отметил важность расследования каждого случая внезапной смерти ребенка.

«Увеличение числа внезапных смертей среди несовершеннолетних вызывает серьезную обеспокоенность. К сожалению, особенно в регионах, случаи внезапной гибели детей часто остаются без должного разбирательства - ребенка хоронят, не выяснив истинную причину смерти. Это препятствует постановке точного диагноза и мешает выявлению возможных рисков. Мы до сих пор не можем донести до людей важность установления причины смерти в подобных ситуациях», - подчеркнул специалист.

Он добавил, что сердечная недостаточность у детей может быть обусловлена как врожденными, так и приобретенными заболеваниями сердца, и в обоих случаях необходима всесторонняя диагностика.

Медики настоятельно рекомендуют родителям немедленно обращаться к кардиологу, если у ребенка наблюдаются внезапная усталость, одышка, посинение кожи или обмороки.