В Ярдымлы задержаны наркокурьеры с крупной партией марихуаны

Во время операции, проведённой сотрудниками Ярдымлинского районного отдела полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, были задержаны 43-летний Игбал Сахратов и ранее судимый 38-летний Дадаш Кязымов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД, у этих лиц было обнаружено 6 килограммов наркотического средства - марихуаны.

В ходе расследования было установлено, что они приобрели наркотики у гражданина Ирана, личность которого устанавливается, с целью материальной выгоды. Чтобы избежать разоблачения, задержанные планировали перевезти наркотики в столицу через труднопроходимые участки местности в Ярдымлинском районе.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении обоих задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.