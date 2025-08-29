 В Ясамальском районе на улице Маммеда Рагима начаты ремонтные работы - ФОТО | 1news.az | Новости
Общество

В Ясамальском районе на улице Маммеда Рагима начаты ремонтные работы - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:45 - Сегодня
В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики, с целью обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана начало ремонтные работы на улице Мамеда Рагима в Ясамальском районе.

В рамках ремонта на улице длиной 620 метров и средней шириной 10-12 метров в настоящее время проводится восстановление существующих тротуаров и укладка новых бордюрных камней, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог.

Согласно проекту, предусматриваются фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, укладка нового асфальтобетонного слоя, поднятие люков подземных коммуникаций до проектной высоты, установка новых люков и дождеприёмных решёток.

Работы выполняются в соответствии с требованиями «Строительных норм и правил».

На завершающем этапе, с целью обеспечения нормальной организации дорожного движения, на улице будет нанесена горизонтальная разметка.

