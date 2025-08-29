Агентство водных ресурсов Азербайджана прокомментировало аварию на водоканале в Шамкире - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Шамкирском районе произошла авария на трубе, по которой вода подается для орошения.

Причиной стало гидродинамическое давление, вызвавшее коррозию металла на втором километре насосной станции 2-го уровня Шамкирского машино-канала.

Как сообщили 1news.az в Агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA), Управление по эксплуатации Шамкирского машино-канала немедленно приняло меры по устранению аварии. Работы по ремонту и восстановлению трубопровода уже ведутся.

В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента не был нанесён ущерб ни посевным площадям, ни частным владениям. Вся вытекшая вода была направлена в водозаборное сооружение насосной станции.

11:00

В Шамкирском районе произошла авария на трубопроводе, ведущем к водохранилищу.

Как сообщает 1news.az, кадры с места происшествия распространились в социальных сетях.