В Балакене задержаны наркоторговцы с арсеналом оружия - ФОТО

В Балакенском районе проведена спецоперация против лиц, занимавшихся культивацией наркотических средств и незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в труднодоступной горно-лесной местности была обнаружена плантация наркотических растений. Были установлены и задержаны 62-летний Сейфеддин Гамзатов и 47-летний Зумрат Сахраев, ранее неоднократно судимые за выращивание кустов конопли.

В ходе осмотра территории было обнаружено 179 наркосодержащих растений весом 72 килограмма, а также охотничье ружье, холодное оружие и другие вещественные доказательства. Задержанные заявили, что выращивали и ухаживали за кустами конопли с целью получения прибыли.

По данному факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.