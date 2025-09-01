Контрабанда на границе: наркотики пытались спрятать в огнетушителе - ФОТО
Из огнетушителя грузового автомобиля изъято 2 килограмма метамфетамина.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.
Согласно информации, при таможенном досмотре грузового автомобиля, въезжавшего на территорию страны из Исламской Республики Иран через таможенный пункт Билясувар, с использованием рентгеновской установки и других комплексных мер в огнетушителе был обнаружен сокрытый от таможенного контроля психотропный препарат – метамфетамин, общим весом около 2 килограммов.
Водитель, подозреваемый в контрабанде, и другой человек, участвовавший в совершении преступления на территории страны, были задержаны.
По данному факту Главное оперативно-следственное управление Государственного таможенного комитета проводит расследование.